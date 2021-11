Povinné očkovanie pre niektoré skupiny navrhuje Vojtěch od marca 2022

Praha 29. novembra (TASR) - Povinné očkovanie proti novému koronavírusu pre vybrané profesie a ľudí starších ako 60 rokov v Českej republike navrhne tamojšie ministerstvo zdravotníctva od 1. marca 2022. Uviedol to v pondelok na online tlačovej konferencii šéf rezortu zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch, informuje portál Novinky.cz.



Povinná vakcinácia by sa mala v Česku vzťahovať na zdravotníkov, pracovníkov v sociálnych službách, hasičov, policajtov, vojakov, väzenskú službu, priblížil dosluhujúci minister.



Vláda ČR v pondelok rozhodla tiež o tom, že podstúpiť PCR test na prítomnosť koronavírusu budú musieť po novom po blízkom kontakte s nakazeným (napríklad v domácnosti) i očkovaní ľudia. Otestovať sa budú musieť v piaty až siedmy deň po kontakte. Do karantény však nebudú musieť nastúpiť, kým budú čakať na výsledok tohto testu.



"Ak bude test negatívny, nie je nutné nič ďalej riešiť," povedal Vojtěch. Dodal, že v dňoch pred testom a pred obdržaním výsledku by mali ľudia sledovať svoj zdravotný stav a nosiť respirátor.



PCR testy pre kontakty infikovaných osôb budú hradené z verejného zdravotného poistenia. Žiadanku na PCR test budú vystavovať krajské hygienické stanice.



Testovať aj zaočkovaných ľudí, ktorí prišli do kontaktu s nakazeným, navrhla minulý týždeň nastupujúca vláda koalície SPOLU a Pirátov a STAN. Dosiaľ sa totiž táto povinnosť na nich nevzťahovala, čo mnohí odborníci kritizovali.