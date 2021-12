Povinné očkovanie seniorov v Česku nie je isté, budúca vláda je proti

Praha 4. decembra (TASR) – Plán odchádzajúcej českej vlády na povinné očkovanie ľudí vo veku nad 60 rokov proti covidu sa nemusí uskutočniť. Nesúhlasí s tým totiž budúci kabinet ani Česká vakcinologická spoločnosť, informoval v sobotu spravodajský server Novinky.cz.



Zhoda panuje len na povinnosti zaočkovať sa pre vybrané profesijné skupiny ako zdravotníci, sociálni pracovníci, hasiči, policajti a vojaci.



Minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch v piatok oznámil, že vyhláška o povinnom očkovaní by mala vyjsť v priebehu budúceho týždňa po tom, ako ju v pondelok znova prerokuje končiaca vláda.



Premiér v demisii Andrej Babiš ale pripustil, že v prípade seniorov možno tlaku opozície ustúpi. "Jedna vec je niečo navrhnúť, ale ak by to zmenila budúca vláda, potom to nedáva zmysel," povedal Babiš novinárom.



V návrhu vyhlášky sú okrem profesijných skupín uvedení aj seniori nad 60 rokov, no tiež študenti medicíny a sociálnych odborov, ktorí majú prax v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Povinne zaočkovať by sa mali dať do 1. marca budúceho roka, inak by im hrozila pokuta až 10.000 českých korún (394 eur).



Vyhláška v takejto podobe však narazí na nesúhlas nastupujúcej vlády, píšu Novinky.cz. Proti očkovacej povinnosti pre seniorov je totiž tzv. anticovid tím budúceho ministra zdravotníctva Vlastimila Válka. Ten podľa svojho vyhlásenia vidí okrem iného "veľmi malú možnosť" vymáhať takéto opatrenie.



Podľa Válka má byť prioritou zaočkovať ľudí, ktorí čakajú na tretiu dávku, a detských záujemcov. Povinné očkovanie neodmieta, ak sa na ňom zhodnú zástupcovia profesií, ktorých sa bude týkať.



Babiš tiež upozornil, že diskusia o plošnom povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa otvorila už aj na úrovni Európskej komisie, hoci v Česku sa o takom niečom zatiaľ neuvažuje.