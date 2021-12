Povinné očkovanie zdravotníkov v Nemecku odsúhlasila i Spolková rada

Berlín 10. decembra (TASR) - Obe komory nemeckého parlamentu v piatok odsúhlasili povinné očkovanie zdravotníkov proti koronavírusu. Niekoľko hodín po tom, čo tento krok schválili poslanci dolnej komory parlamentu (Spolkového snemu), tak v zrýchlenom konaní spravili i zákonodarcovia hornej komory (Spolkovej rady). Informovala o tom agentúra DPA.



Návrh na zmenu zákona o ochrane pred infekčnými chorobami predložila nová vláda sociálnych demokratov (SPD), Zelených a slobodných demokratov (FDP).



Minister zdravotníctva Karl Lauterbach počas rozpravy v Bundestagu poslancov vyzval, aby odložili stranícku politiku a návrh o povinnom očkovaní zdravotníckeho personálu podporili. "Nemôžeme si dovoliť strácať čas," vyhlásil podľa agentúry AP.



Skutočnosť, že niektorí zdravotníci, ktorí sa starajú o mimoriadne zraniteľné osoby, ešte nie sú zaočkovaní, považuje za poburujúce a bezohľadné. "Táto očkovacia povinnosť je nevyhnutná, pretože je absolútne neprijateľné, že po dvoch rokoch pandémie zbytočne zomierajú v inštitúciách ľudia, ktorí sa nám zverili do starostlivosti, pretože v nich pracujú neočkované osoby," povedal. "Nemôžeme to akceptovať," zdôraznil.



Zamestnanci nemocníc, ošetrovateľských domovov či iných medicínskych zariadení vrátane ambulancií lekárov tak musia do 15. marca predložiť potvrdenie o vakcinácii proti covidu alebo o prekonaní tohto ochorenia. Výnimky budú platiť len pre tých, čo sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov.



Poslanci schválili i to, že okrem lekárov budú môcť v budúcnosti v Nemecku očkovacie dávky proti koronavírusu podávať i zubári, veterinári a lekárnici – avšak iba na dočasné obdobie a s náležitým vyškolením. Ide o súčasť úsilia zaočkovať treťou dávkou vakcíny do Vianoc 30 miliónov ľudí v krajine.



Ďalší návrh zákona týkajúci sa povinného očkovania – tentoraz však pre všetkých obyvateľov Nemecka – sa aktuálne pripravuje a parlament by o ňom mohol rokovať v januári budúceho roku.



Proti všeobecnej očkovacej povinnosti vystupuje populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) a tento krok v boji proti pandémii nepodporuje napríklad ani Jens Spahn, ktorý bol ministrom zdravotníctva v kabinete Angely Merkelovej.