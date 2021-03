Povinné testy na koronavírus pred letom do Nemecka platia od 30. marca

Berlín 26. marca (TASR) - Predloženie negatívneho výsledku testu na nový typ koronavírusu sa od ľudí, ktorí do Nemecka pricestujú leteckou dopravou, bude vyžadovať až od utorka. V piatok to oznámil nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Povinné testovanie pred príletom do Nemecka malo vstúpiť do platnosti už od polnoci zo soboty na nedeľu.



Dôvodom neskoršieho termínu je, aby sa cestujúci a letecké spoločnosti na tieto zmeny stihli pripraviť, vysvetlil Spahn.



Na zmenách pravidiel pri návratoch zo zahraničia sa zhodli spolková vláda kancelárky Angely Merkelovej a premiéri 16 spolkových krajín na utorkových rokovaniach. Doteraz však nebol jasný časový rámec, pripomína agentúra DPA.



Doteraz sa povinné testovanie pred vstupom do Nemecka vyžadovalo len od ľudí, ktorí sa posledných desať dní zdržiavali v rizikových oblastiach s mimoriadne vysokými počtami nakazených koronavírusom alebo v regiónoch, kde sa šíria nové varianty vírusu.



Nemecká vláda začiatkom minulého týždňa vyzvala občanov spolkovej republiky, aby necestovali do zahraničia. Nemci totiž začali húfne rezervovať lety na Malorku po tom, ako spolkový kabinet tento španielsky ostrov vyradil zo zoznamu rizikových oblastí a po návrate nebol potrebný test ani podstúpenie karantény.



Po tom, čo vláda zrušila i cestovné varovanie pre portugalský dovolenkový rezort Algarve, zaznamenali nárast rezervácií aj tam.