Povinnosť nosiť rúška vonku by sa v ČR mohla skončiť od polovice júna

Praha 8. mája (TASR) - Približne od polovice júna prestane v Česku platiť zákaz vychádzania bez ochranného rúška zakrývajúceho nos a ústa. Potvrdil to vo štvrtok tamojší minister zdravotníctva Adam Vojtěch i jeho námestník a epidemiológ Roman Prymula, píše spravodajský portál ČT24.



"Môžem sľúbiť, že ak nedôjde k zásadnému problému, tak skutočne od polovice júna – možno i skôr. V máji určite chceme, aby rúška povinné boli," uviedol Vojtěch.



Námestník českého ministra zdravotníctva Prymula na tlačovej konferencii zdôraznil, že pravidlá na nosenie rúšok budú závisieť od vývoja ochorenia COVID-19. Rozhodnutie padne, ako uviedol, v júni, keď už budú k dispozícii štatistické dáta po poslednej vlne uvoľnenia obmedzení na konci mája.



Zmiernenie nariadenia o nosení rúšok by malo avšak platiť len vo vonkajších priestoroch. Zachované by malo zostať toto opatrenie v prostriedkoch hromadnej dopravy, ako aj v ďalších uzavretých priestoroch. Vláda bude diskutovať aj o tom, či zostane povinnosť nosiť rúška v obchodoch, uviedol Vojtěch.



Nosenie rúšok je v Česku povinné od 19. marca ako súčasť opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.



V Česku pribudlo vo štvrtok podľa údajov ministerstva zdravotníctva 57 nových prípadov nákazy koronavirusom, čo je najmenej za posledné tri dni. Celkovo sa v krajine doteraz novým druhom koronavírusu infikovalo 8034 ľudí.