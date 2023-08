Povodňami sužovanému Slovinsku pomáhajú aj vrtuľníky maďarskej armády

Budapešť 9. augusta (TASR) — Dva vrtuľníky Airbus H145 maďarských ozbrojených síl odleteli do Slovinska pomáhať pri záchranných akciách po jednej z najväčších prírodných katastrof za posledné obdobie. Pre komerčnú rozhlasovú stanicu InfoRádió to v stredu uviedol veliteľ operácie Tamás Bali, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarskí vojaci podľa Baliho distribuujú zo severoslovinského letiska Slovenj Gradec do okruhu 100 kilometrov najmä trvanlivé potraviny a lieky obyvateľom osád, ktoré sú pre záplavy izolované od okolitého sveta.



Tieto ľahké viacúčelové vrtuľníky dokážu na jeden raz prepraviť takmer 700 kilogramov nákladu.



Príslušníci maďarskej armády pri záchrannej misii spolupracujú so slovinskými úradmi, dodal Bali.



Slovinsko zasiahla najhoršia prírodná katastrofa v jeho histórii. Záplavy spôsobené silnými dažďami zasiahli dve tretiny územia krajiny. Prírodná katastrofa si vyžiadala šesť obetí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)