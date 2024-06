Povodne a zosuvy pôdy na Srí Lanke si vyžiadali už 26 obetí

Kolombo 4. júna (TASR) - Najmenej 26 obetí a 42 zranených si na Srí Lanke vyžiadali povodne a zosuvy pôdy spôsobené monzúnovými dažďami. Oznámila to v utorok tamojšia vláda, ktorá do zasiahnutých oblastí vyslala na pomoc armádu, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



V dôsledku záplav muselo svoje domovy opustiť asi 130.000 ľudí v 23 z 25 okresov na tomto ostrovnom štáte. "Na pomoc pri záchranných operáciách sme nasadili armádu," informovalo srílanské ministerstvo obrany.



Srí Lanka je závislá od sezónnych monzúnových dažďov, a tieto zrážky na ostrove slúžia na zavlažovanie, aj na výrobu elektrickej energie. Odborníci však varovali, že v dôsledku zmeny klímy krajine hrozia častejšie záplavy.



Tamojší meteorologický úrad uviedol, že dažde by sa mali zmierniť, no hrozba povodní nepominula. Zaplavené sú najmä nízko položené oblasti.