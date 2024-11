Povodne a zosuvy pôdy na Srí Lanke si vyžiadali najmenej 12 mŕtvych

Colombo 28. novembra (TASR) - Najmenej 12 obetí si vyžiadali za uplynulé tri dni povodne a zosuvy pôdy vo východnej a strednej časti Srí Lanky. Uviedli to vo štvrtok miestne úrady, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



V meste Eravur sa prevrátil traktor so skupinou študentov a štyria ľudia sa utopili, informoval miestny úrad pre zvládanie katastrof. Ďalšie štyri osoby sú nezvestné.



Úrad podľa agentúry AFP dodal, že v dôsledku povodní muselo svoje domy opustiť asi 276.000 ľudí. Srílanská vláda do záchranných operácií nasadila armádu.



Záplavy a zosuvy pôdy spôsobené intenzívnymi zrážkami sú pre oblasť južnej Ázie bežné. Odborníci však tvrdia, že ich frekvenciu a závažnosť zvyšujú klimatické zmeny.