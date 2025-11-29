< sekcia Zahraničie
Povodne a zosuvy pôdy na Srí Lanke si vyžiadali už 153 obetí
Autor TASR
Kolombo 29. novembra (TASR) - Najmenej 153 ľudí už zahynulo na Srí Lanke pre zosuvy pôdy a povodne, ktoré spôsobil cyklón Ditwah, uviedli v sobotu tamojší predstavitelia. Ďalších 191 ľudí je nezvestných, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Viac ako 78.000 ľudí opustilo svoje domovy a presunulo sa do takmer 800 núdzových centier, z ktorých väčšina sa zriadila v školách, uviedlo centrum pre riadenie katastrof. Tisíce policajtov, príslušníkov námorníctva a vojakov distribuujú potraviny, čistia cesty a presúvajú uviaznuté rodiny do bezpečia.
Povodne v Malwane a iných nízko položených oblastiach v blízkosti hlavného mesta zaplavili väčšinu domovov a spôsobili výpadok elektrickej energie, uviedli miestne orgány.
Meteorologické úrady predpovedajú, že dážď bude pretrvávať počas víkendu, čo vyvoláva obavy z ďalších povodní. Niektorí obyvatelia sa rozhodli zostať na horných poschodiach čiastočne zaplavených domov, aby ochránili svoj majetok.
Srí Lanka bojuje s nepriaznivým počasím od minulého týždňa, hoci cyklón zasiahol pevninu až v stredu, čo na mnohých miestach spôsobilo rekordné úhrny zrážok. Úrady informovali, že India v sobotu nadránom vyslala na Srí Lanku lietadlo s humanitárnymi zásobami. Indický premiér Naréndra Módí vyjadril smútok nad stratami na životoch a dodal, že Naí Dillí je pripravené poslať ďalšiu pomoc.
