Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 29. november 2025Meniny má Vratko
< sekcia Zahraničie

Povodne a zosuvy pôdy na Srí Lanke si vyžiadali už 153 obetí

.
Ľudia prechádzajú okolo úseku zablokovaného zosuvom pôdy spôsobeným silným dažďom v Badulle na Srí Lanke vo štvrtok 27. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Viac ako 78.000 ľudí opustilo svoje domovy a presunulo sa do takmer 800 núdzových centier.

Autor TASR
Kolombo 29. novembra (TASR) - Najmenej 153 ľudí už zahynulo na Srí Lanke pre zosuvy pôdy a povodne, ktoré spôsobil cyklón Ditwah, uviedli v sobotu tamojší predstavitelia. Ďalších 191 ľudí je nezvestných, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Viac ako 78.000 ľudí opustilo svoje domovy a presunulo sa do takmer 800 núdzových centier, z ktorých väčšina sa zriadila v školách, uviedlo centrum pre riadenie katastrof. Tisíce policajtov, príslušníkov námorníctva a vojakov distribuujú potraviny, čistia cesty a presúvajú uviaznuté rodiny do bezpečia.

Povodne v Malwane a iných nízko položených oblastiach v blízkosti hlavného mesta zaplavili väčšinu domovov a spôsobili výpadok elektrickej energie, uviedli miestne orgány.

Meteorologické úrady predpovedajú, že dážď bude pretrvávať počas víkendu, čo vyvoláva obavy z ďalších povodní. Niektorí obyvatelia sa rozhodli zostať na horných poschodiach čiastočne zaplavených domov, aby ochránili svoj majetok.

Srí Lanka bojuje s nepriaznivým počasím od minulého týždňa, hoci cyklón zasiahol pevninu až v stredu, čo na mnohých miestach spôsobilo rekordné úhrny zrážok. Úrady informovali, že India v sobotu nadránom vyslala na Srí Lanku lietadlo s humanitárnymi zásobami. Indický premiér Naréndra Módí vyjadril smútok nad stratami na životoch a dodal, že Naí Dillí je pripravené poslať ďalšiu pomoc.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti