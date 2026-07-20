Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. júl 2026Meniny má Iľja a Eliáš
< sekcia Zahraničie

Povodne a zosuvy pôdy v Indii si vyžiadali najmenej 25 obetí

.
Chlapci jazdia na motorke cez zaplavenú ulicu po silných dažďoch v Srinagare v indickej časti Kašmíru v pondelok 20. júla 2026. Foto: TASR/AP

S extrémnym počasím vrátane výdatných dažďov, záplav, zosuvov pôdy či búrok bojuje aj susedný Nepál.

Autor TASR
Naí Dillí 20. júla (TASR) - V dôsledku povodní a zosuvov pôdy, ktoré spôsobili intenzívne dažde, zahynulo na severe a severovýchode Indie počas víkendu najmenej 25 ľudí. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie úrady, píše TASR.

Najmenej 15 ľudí zomrelo pri rôznych incidentoch súvisiacich s dažďom v okresoch Punč, Rádžaurí a Dodá v indicky spravovanej časti regiónu Kašmír. Niekoľko ďalších ľudí je nezvestných, uviedol vysokopostavený policajný predstaviteľ.

Štát Nágáland na severovýchode Indie zasiahli viaceré zosuvy pôdy, ktoré si doposiaľ vyžiadali deväť obetí. V susednom štáte Ásam zahynula v nedeľu v dôsledku povodní jedna osoba. Prívalové dažde postihli viac ako 57.000 ľudí v siedmich okresoch tohto štátu.

„Aktívne monzúnové podmienky budú v severozápadnej, východnej a severovýchodnej Indii počas nasledujúcich šiestich až siedmich dní pravdepodobne pretrvávať,“ uviedla indická meteorologická služba na sieti X.

S extrémnym počasím vrátane výdatných dažďov, záplav, zosuvov pôdy či búrok bojuje aj susedný Nepál. Od začiatku monzúnového obdobia v polovici júna tam zahynulo najmenej 27 ľudí a ďalších 69 utrpelo zranenia. Jedna osoba je nezvestná, uviedol Národný úrad pre znižovanie rizika katastrof a krízové riadenie.

Podľa nepálskej polície spôsobilo počasie škody aj na viacerých diaľniciach v krajine. Tamojšia meteorologická agentúra predpovedala na pondelok slabé až stredne silné zrážky na väčšine tohto územia.
.

Neprehliadnite

MAJSTRI SVETA: Španielsko zdolalo vo finále Argentínu

VELKÝ PREHĽAD: Kto vyhral najviac titulov a kto ani jeden?

Anglicko získalo na MS bronz, Mbappe prekonal Messiho gólový rekord

M. Kaliňák:Modernizáciu samosprávy potrebujeme,je to beh na dlhé trate