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Povodne a zosuvy pôdy v Indii si vyžiadali najmenej 25 obetí
S extrémnym počasím vrátane výdatných dažďov, záplav, zosuvov pôdy či búrok bojuje aj susedný Nepál.
Autor TASR
Naí Dillí 20. júla (TASR) - V dôsledku povodní a zosuvov pôdy, ktoré spôsobili intenzívne dažde, zahynulo na severe a severovýchode Indie počas víkendu najmenej 25 ľudí. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie úrady, píše TASR.
Najmenej 15 ľudí zomrelo pri rôznych incidentoch súvisiacich s dažďom v okresoch Punč, Rádžaurí a Dodá v indicky spravovanej časti regiónu Kašmír. Niekoľko ďalších ľudí je nezvestných, uviedol vysokopostavený policajný predstaviteľ.
Štát Nágáland na severovýchode Indie zasiahli viaceré zosuvy pôdy, ktoré si doposiaľ vyžiadali deväť obetí. V susednom štáte Ásam zahynula v nedeľu v dôsledku povodní jedna osoba. Prívalové dažde postihli viac ako 57.000 ľudí v siedmich okresoch tohto štátu.
„Aktívne monzúnové podmienky budú v severozápadnej, východnej a severovýchodnej Indii počas nasledujúcich šiestich až siedmich dní pravdepodobne pretrvávať,“ uviedla indická meteorologická služba na sieti X.
S extrémnym počasím vrátane výdatných dažďov, záplav, zosuvov pôdy či búrok bojuje aj susedný Nepál. Od začiatku monzúnového obdobia v polovici júna tam zahynulo najmenej 27 ľudí a ďalších 69 utrpelo zranenia. Jedna osoba je nezvestná, uviedol Národný úrad pre znižovanie rizika katastrof a krízové riadenie.
Podľa nepálskej polície spôsobilo počasie škody aj na viacerých diaľniciach v krajine. Tamojšia meteorologická agentúra predpovedala na pondelok slabé až stredne silné zrážky na väčšine tohto územia.
Najmenej 15 ľudí zomrelo pri rôznych incidentoch súvisiacich s dažďom v okresoch Punč, Rádžaurí a Dodá v indicky spravovanej časti regiónu Kašmír. Niekoľko ďalších ľudí je nezvestných, uviedol vysokopostavený policajný predstaviteľ.
Štát Nágáland na severovýchode Indie zasiahli viaceré zosuvy pôdy, ktoré si doposiaľ vyžiadali deväť obetí. V susednom štáte Ásam zahynula v nedeľu v dôsledku povodní jedna osoba. Prívalové dažde postihli viac ako 57.000 ľudí v siedmich okresoch tohto štátu.
„Aktívne monzúnové podmienky budú v severozápadnej, východnej a severovýchodnej Indii počas nasledujúcich šiestich až siedmich dní pravdepodobne pretrvávať,“ uviedla indická meteorologická služba na sieti X.
S extrémnym počasím vrátane výdatných dažďov, záplav, zosuvov pôdy či búrok bojuje aj susedný Nepál. Od začiatku monzúnového obdobia v polovici júna tam zahynulo najmenej 27 ľudí a ďalších 69 utrpelo zranenia. Jedna osoba je nezvestná, uviedol Národný úrad pre znižovanie rizika katastrof a krízové riadenie.
Podľa nepálskej polície spôsobilo počasie škody aj na viacerých diaľniciach v krajine. Tamojšia meteorologická agentúra predpovedala na pondelok slabé až stredne silné zrážky na väčšine tohto územia.