Pôvodné brazílske obyvateľky protestovali proti praktikám Bolsonara

Na protestnom zhromaždení proti prezidentovi Brazílie sa zišlo asi do 2000 žien.

Brazília 14. augusta (TASR) - Pôvodné obyvateľky Brazílie demonštrovali v utorok proti politike prezidenta Jaira Bolsonara, ktorá podľa nich škodí životnému prostrediu a porušuje práva pôvodného obyvateľstva. Informovala o tom agentúra DPA.



Na protestnom zhromaždení v meste Brazília sa zišlo asi do 2000 žien. Ich akcia sa konala pod heslom "Pôda: naše telo, naša duša," napísal denník Folha de S.Paulo.



Zhromaždené ženy, patriace do približne 300 etnických skupín, požadovali lepšiu zdravotnú starostlivosť pre pôvodné obyvateľstvo. Zároveň kritizovali politiku Bolsonara, podľa ktorého skupiny pôvodných obyvateľov majú priveľa pôdy, preto sľúbil, že časť z nej sprístupní na ťažbu i poľnohospodárske účely.



"Musíme zaručiť, že naše územie bude rešpektované... Vtŕhajú nám do lesov, ničia rieky, otravujú zem," povedala denníku Folha de S.Paulo jedna z demonštrantiek.



Bolsonarove praktiky už vyvolali obavy medzinárodného spoločenstva o osud amazonského pralesa, kde žijú mnohé skupiny pôvodného obyvateľstva a ktorého čoraz väčšie ničenie by podľa očakávaní mohlo urýchliť globálne otepľovanie, píše DPA.



V Brazílii žije vyše 800.000 pôvodných obyvateľov, čo predstavuje menej než jedno percento z celkovej populácie tejto krajiny. Pôda, ktorá je pre nich vyhradená, zaberá zhruba 13 percent z celkovej rozlohy štátu.