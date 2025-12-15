Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bali trápia povodne, vyžiadali si aj obeť

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Podľa indonézskeho úradu pre riadenie katastrof (BNPB) povodne v nedeľu postihli hlavné mesto ostrova Denpasar a turistickú oblasť Kuta, pričom najmenej 165 ľudí bolo evakuovaných na bezpečné miesta

Autor TASR
Jakarta 15. decembra (TASR) - Prívalové povodne vyvolané rozsiahlymi nočnými dažďami zasiahli časti indonézskeho dovolenkového ostrova Bali, kde si vyžiadali život jedného cudzieho štátneho príslušníka. V dôsledku nepriaznivého počasia museli svoje domovy opustiť desiatky ľudí, uviedli v pondelok tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Podľa indonézskeho úradu pre riadenie katastrof (BNPB) povodne v nedeľu postihli hlavné mesto ostrova Denpasar a turistickú oblasť Kuta, pričom najmenej 165 ľudí bolo evakuovaných na bezpečné miesta. Úrad nezverejnil totožnosť obete ani ďalšie podrobnosti o incidente.

Povodne prišli uprostred obdobia dažďov, keď je počasie nestabilné. V nedávnych povodniach, ktoré zdevastovali časti ostrova Sumatra, zahynulo vyše 1000 ľudí.

Indonézsky úrad pre meteorológiu, klimatológiu a geofyziku (BMKG) informoval, že monitoruje aj potenciálnu tropickú cyklónu, ktorá by mohla koncom tohto mesiaca priniesť stredne silné až silné dažde do niektorých častí krajiny.

Indonézia s vyše 17.000 ostrovmi je počas obdobia dažďov často sužovaná povodňami a zosuvmi pôdy, a to najmä v husto osídlených mestských a pobrežných oblastiach, kde sú odvodňovacie systémy často preťažené.
.

