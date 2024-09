Povodne na juhu Nemecka spôsobili škody za viac ako 4,1 miliardy eur

Mníchov 30. septembra (TASR) - Ničivé júnové povodne na juhu Nemecka spôsobili v spolkových krajinách Bavorsko a Bádensko-Württembersko škody v celkovej výške viac ako 4,1 miliardy eur. Podľa predbežných odhadov poisťovní škody za približne dve miliardy eur neboli poistené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Takmer 1,8 miliardy z nepoistených škôd pripadá len na Bavorsko," uviedol v pondelok bavorský minister financií Albert Füracker. Zvyšných 300 miliónov eur sa týka susedného Bádenska-Württemberska. Od 30. mája do 11. júna zasiahli mnohé miesta v dvoch spolkových krajinách silné dažde a rozsiahle záplavy.



"Solidarita spolkovej vlády je naliehavo potrebná aj v porovnaní s inými dramatickými povodňami. Kým povodne v roku 2013 spôsobili v 11 spolkových krajinách škody vo výške približne osem miliárd eur, v roku 2024 to už boli viac ako štyri miliardy eur len v dvoch spolkových krajinách," zdôraznil Füracker.



Keďže odhadovaná suma 4,1 miliardy eur odráža výšku škôd zaznamenaných do polovice augusta, konečná suma bude pravdepodobne výrazne vyššia, dodal predstaviteľ bavorskej vlády.