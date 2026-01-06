Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Povodne na severe Indonézie si vyžiadali najmenej 16 obetí

Autor TASR
Jakarta 6. januára (TASR) - Indonézsku provinciu Severné Sulawesi zasiahli lokálne prívalové povodne, ktoré si vyžiadali najmenej 16 obetí a donútili stovky obyvateľov opustiť svoje domovy, uviedli v utorok tamojšie úrady. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.

Povodne zasiahli vulkanické súostrovie Siau Tagulandang Biaro po tom, čo silné dažde v pondelok vyvolali prívaly vody, bahna a trosiek, potvrdil hovorca Národnej agentúry pre riadenie katastrof.

Viac ako 140 rodín bolo podľa neho vysídlených a presťahovaných na bezpečnejšie miesta. V regióne vyhlásili stav núdze, aby miestne úrady mohli zmobilizovať ďalšie zdroje a urýchliť dodávky pomoci.

Indonéziu často zasahujú povodne, zosuvy pôdy a iné prírodné katastrofy, a to najmä počas obdobia dažďov, ktoré vrcholí zvyčajne medzi decembrom a februárom, vysvetľuje DPA.

Podľa vedcov zintenzívnili množstvo zrážok v niektorých častiach krajiny klimatické zmeny, čím sa zvýšilo riziko prívalových povodní, a to predovšetkým v horských a odlesnených oblastiach, dodáva agentúra.
