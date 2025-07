Povodne v Texase si vyžiadali už najmenej 24 obetí

Austin 5. júla (TASR) - Prívalové povodne v oblasti neďaleko mesta San Antonio si už vyžiadali najmenej 24 obetí, oznámil v piatok neskoro večer predstaviteľ okresu Kerr v štáte Texas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„V tejto chvíli môžem potvrdiť, že máme približne 24 obetí,“ povedal na tlačovej konferencii Larry Lethia - šerif okresu Kerr. Predchádzajúce správy informovali o 13 obetiach povodní, ktoré zapríčinili silné zrážky.



Americký prezident Donald Trump v piatok vyjadril zdesenie zo situácie v Texase. „Je to hrozné, tie povodne. Je to šokujúce,“ povedal Trump novinárom, zatiaľ čo sa záchranári snažili nájsť uviaznutých obyvateľov vrátane približne 23 dievčat z letného tábora, ktoré sú naďalej nezvestné.



Tábor sa nachádza pozdĺž rieky Guadalupe, ktorá v priebehu 45 minút stúpla o takmer osem metrov. V tábore bolo 4. júla približne 750 táborníkov.



Do záchranných akcií boli nasadené stovky záchranárov a 14 vrtuľníkov, pričom aj texaská Národná garda vyslala záchranné tímy. K úsiliu sa tiež pripojila americká pobrežná stráž, píše AFP.



„Dážď ustal, no vieme, že sa blíži ďalšia vlna,“ varoval predtým predstaviteľ texaského ministerstva pre verejnú bezpečnosť Freeman Martin. Podľa jeho slov zasiahnu ďalšie zrážky oblasti okolo San Antonia a Austinu.



Meteorológovia vydali pre okres Kerr varovanie pred povodňami a vyzvali obyvateľov žijúcich v blízkosti rieky Guadalupe, aby sa „presunuli na vyššie položené miesta“.