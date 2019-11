Povodne vo Francúzsku si vyžiadali dvoch mŕtvych a jedného nezvestného

Paríž 24. novembra (TASR) - Životy dvoch ľudí si vyžiadali mimoriadne silné povodne v južnej oblasti Francúzska. Jedna osoba je stále nezvestná. S odvolaním sa na posledné informácie o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.



Jedno z tiel sa našlo v obci Le Muy, severne od francúzskeho pobrežia Stredozemného mora a neďaleko miesta, kde sa v sobotu večer prevrátil záchranný čln so šiestimi ľuďmi. Na palube sa nachádzali traja civilisti a traja príslušníci hasičských zložiek.



Druhú obeť, približne 50-ročného muža, našli v aute v obci Cabasse, uviedli mieste úrady bez poskytnutia ďalších podrobností.



Medzičasom predstavitelia z obce Saint-Antonin-du-Var informovali o nezvestnom 70-ročnom mužovi, ktorý vyšiel v noci z domu aj napriek prudkým lejakom. Pátranie po ňom stále pokračuje.



V postihnutých departmánoch Alpes-Maritimes a Var na juhovýchode Francúzska vydali meteorológovia výstrahy najvyššieho stupňa. Úrady na Azúrovom pobreží varovali aj pred vysokými vlnami.



Jeden z predstaviteľov regiónu Var Jean-Luc Videlaine pre agentúru AFP povedal, že dážď dosahoval "historickú" intenzitu a škody budú podľa jeho slov "značné". Hladina vody síce nateraz klesala, situácia sa však "ani zďaleka nevracia do normálu", dodal.



V súvislosti s núdzovou situáciou v uvedenej oblasti bolo mobilizovaných približne 1600 príslušníkov pohotovostných zložiek. Mnohé cesty zostali neprejazdné a železničná doprava na trati medzi Francúzskou riviérou a priľahlou časťou Talianska mala byť prerušená prinajmenšom do nedele. Prerušená bola taktiež prevádzka medzinárodného letiska v Nice.



V niektorých oblastiach regiónu Var napršalo za 24-48 hodín toľko zrážok, ako v ostatné obdobia za dva až tri mesiace.