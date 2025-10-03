Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Zahraničie

Povodne v Bulharsku si na pobreží Čierneho mora vyžiadali 3 obete

.
Na snímke protipovodňové zábrany. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V niekoľkých obciach na juhovýchode a severozápade krajiny bol vyhlásený stav núdze.

Autor TASR
Sofia 3. októbra (TASR) - Rozsiahle povodne spôsobené silnými zrážkami pozdĺž bulharského pobrežia Čierneho mora si v piatok vyžiadali životy troch ľudí, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V niekoľkých obciach na juhovýchode a severozápade krajiny bol vyhlásený stav núdze. Videá na sociálnych sieťach zobrazujú prúdy kalnej vody, ktoré pozdĺž jednej z hlavných ulíc v letovisku Elenite so sebou strhávali autá.

Počas záchranných akcií zahynuli dvaja záchranári. Ďalšiu mŕtvu osobu - telo muža - našli v apartmáne v jednom z hotelových komplexov, uviedli úrady.

Povodne poškodili budovy a cesty a niekoľko vozidiel voda strhla do mora, povedal novinárom námestník ministra vnútra Toni Todorov. Dodal, že po prípadných ľuďoch v autách pátrajú s pomocou dronu.

Ekologickí aktivisti už roky varujú pred výstavbou hotelových komplexov na pobreží Čierneho mora, práve pre riziko spojené s prírodnými katastrofami.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite