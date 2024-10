ĎALŠIA OBEŤ POVODNÍ V ČESKU: Telo ženy sa našlo v Poľsku

Záplavy v Olomouckém kraji mají druhou potvrzenou oběť. Totožnost ženy (27) z Jesenicka, jejíž tělo bylo nalezeno v Polsku, potvrdila analýza DNA. Žena zůstala společně s dalšími dvěma muži ve vozidle, které 14. září strhla rozbouřená řeka Staříč v obci Lipová-lázně. pic.twitter.com/yGS1oMJXvH — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) October 23, 2024

Praha 23. októbra (TASR) - Septembrové povodne v Česku majú ďalšiu potvrdenú obeť. Je ňou 27-ročná žena, ktorej telo sa našlo v prihraničnej obci na poľskej strane. V stredu to na sociálnej sieti X uviedla česká polícia. Ide o druhú obeť v Olomouckom kraji a celkom šiestu potvrdenú obeť povodní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe." napísala česká polícia.Žena bola súčasťou posádky auta, ktoré v ten deň spadlo do rozbúrenej rieky Staříč pri obci Lipová-lázně. Spolu s ňou boli v aute ďalšie tri osoby. Jednej sa podarilo dostať na breh, po zvyšných troch polícia pátrala. Zničené auto našla až o dva dni neskôr asi pol kilometra ďalej, bolo však prázdne. Telo ženy, ktoré sa potom našlo v Poľsku, bolo asi 30 kilometrov od miesta, kde auto spadlo do rieky. Zvyšných dvoch nezvestných sa podľa polície doteraz nepodarilo nájsť.Druhou obeťou v Olomouckom kraji je seniorka z Kobylej nad Vidnavkou v okrese Jeseník, ktorá odišla z evakuačného centra do svojho domu, kde ju potom strhol silný prúd.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)