V Česku zrejme našli ďalšiu obeť povodní. V Brne vytiahli telo muža

Praha 19. septembra (TASR) - Česko dostane na likvidáciu škôd po ničivých záplavách vysúšače nielen zo Slovinska, ale aj z Belgicka. Po zasadnutí ústredného krízového štábu o tom vo štvrtok v Prahe informoval vicepremiér a minister vnútra ČR Vít Rakušan.



Dodal, že o pomoci rokuje aj so svojimi rezortnými kolegami z Chorvátska a Nemecka. Česko podľa neho zvažuje aj nákup ďalších vlastných vysúšačov, doplnil podľa Českého rozhlasu, ktorý monitorovala TASR.



V súvislosti s likvidáciou následkov povodní je vo štvrtok na rôznych miestach ČR nasadených takmer 500 vojakov a zhruba 80 kusov techniky. Pomáha aj americké bezpilotné lietadlo MQ-9 Reaper a dva vrtuľníky českej armády, oznámil hovorca ministerstva obrany Karel Čapek.



Bez elektriny je stále zhruba 30.000 odberateľov, uviedla spoločnosť ČEZ Distribuce.



Vo štvrtok ráno platil niektorý z povodňových stupňov ešte na 55 miestach, na treťom, najvyššom stupni ohrozenia bola asi desiatka miest. Rieka Lužnica pod rybníkom Rožmberk nadránom vystúpila na úroveň označovanú za extrémnu povodeň, ktorá zodpovedá 50-ročnej vode.



Predseda vlády ČR Petr Fiala podľa webu iRozhlas uviedol, že kvôli štátnej pomoci po povodniach bude zrejme potrebné upraviť štátny rozpočet na tento rok.



Okrem odstraňovania následkov povodní sa Česko pripravuje aj na voľby do krajských zastupiteľstiev a tretiny Senátu, ktoré sa budú konať v piatok a sobotu. Minister Rakušan v tejto súvislosti informoval, že jeho rezort v piatich obciach postihnutých záplavami zorganizuje voľby "na kľúč".



Doplnil, že ďalšie dve desiatky obcí zvládnu organizáciu hlasovania vlastnými silami - s komplikáciami, ale "viac-menej bez pomoci". Ministerstvo vnútra pripravilo obciam v tejto situácii manuál, ako voľby v neštandardných podmienkach pripraviť a realizovať. Aj v súvislosti s voľbami požiadalo o zrýchlené vydanie občianskeho preukazu viac ako 100 ľudí z oblastí zasiahnutých povodňami.



V evakuačných centrách v Moravsko-sliezskom kraji zostáva po ničivých povodniach 560 ľudí, ktorí sa ešte nemôžu vrátiť do svojich domovov. Podľa spravodajského webu iDNES.cz o tom informoval hajtman Josef Belič. Dodal, že 400 evakuantov je z Ostravy. Možnosť evakuovať sa v kraji celkovo využilo 12.000 ľudí, časť z nich sa uchýlila k príbuzným.



Polícia v tomto regióne zaznamenala ďalšie tri prípady rabovania, celkom ich eviduje šesť. Hovorca polície spresnil, že ide o dve krádeže bicyklov a krádež ozvučovacej techniky zo sokolovne v meste Bohumín.



Medzičasom polícia v Brne požiadala verejnosť o pomoc pri stotožnení muža, ktorého telo policajní potápači vytiahli v stredu z rieky Svratka. Ak sa potvrdí, že muž je obeťou záplav, ich počet v ČR stúpne na šesť. Doteraz úrady evidujú päť obetí a osem nezvestných.