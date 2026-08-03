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POVODNE V INDII: Zahynulo 14 ľudí, tisícky museli opustiť domovy
Predseda vlády v pondelok ozrejmil, že sa stretne s okresnými úradmi, aby prehodnotili organizáciu pomocných centier.
Autor TASR
Naí Dillí 3. augusta (TASR) - Juh Indie zasiahli cez víkend silné dažde a povodne, v dôsledku čoho zahynulo najmenej 11 ľudí a tisíce museli opustiť svoje domovy v štáte Kérala. V susednom štáte Karnátaka pri zosuve pôdy zahynuli najmenej traja ďalší ľudia, uviedli tamojšie úrady a médiá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Počet úmrtí súvisiacich s dažďami sa do nedele zvýšil na 11 a takmer 7700 ľudí bolo evakuovaných do približne 275 núdzových centier po celej Kérale, uviedol miestny predstaviteľ vlády. Predseda vlády v pondelok ozrejmil, že sa stretne s okresnými úradmi, aby prehodnotili organizáciu pomocných centier. V nedeľu uviedol, že v oblastiach zasiahnutých povodňami sa už začali upratovacie práce.
Podľa informácií úradu pre riadenie mimoriadnych situácií sa v pondelok v niektorých oblastiach štátu očakáva silný vietor a stredne silné zrážky. Pre silné dažde uzavreli mnoho škôl v štáte, pričom vláda odložila aj štátnu prijímaciu skúšku pre učiteľov.
V susednej Karnátake vyvolali silné dažde zosuv pôdy, pri ktorom v sobotu zahynul manželský pár a ich syn, informoval denník The Hindu.
Počet úmrtí súvisiacich s dažďami sa do nedele zvýšil na 11 a takmer 7700 ľudí bolo evakuovaných do približne 275 núdzových centier po celej Kérale, uviedol miestny predstaviteľ vlády. Predseda vlády v pondelok ozrejmil, že sa stretne s okresnými úradmi, aby prehodnotili organizáciu pomocných centier. V nedeľu uviedol, že v oblastiach zasiahnutých povodňami sa už začali upratovacie práce.
Podľa informácií úradu pre riadenie mimoriadnych situácií sa v pondelok v niektorých oblastiach štátu očakáva silný vietor a stredne silné zrážky. Pre silné dažde uzavreli mnoho škôl v štáte, pričom vláda odložila aj štátnu prijímaciu skúšku pre učiteľov.
V susednej Karnátake vyvolali silné dažde zosuv pôdy, pri ktorom v sobotu zahynul manželský pár a ich syn, informoval denník The Hindu.