Povodne v Indonézii si vyžiadali už najmenej 10 obetí

Jakarta 9. decembra (TASR) - Záchranári v Indonézii našli desať tiel obetí vrátane troch detí, ktoré odniesla voda alebo pochovali nánosy bahna a skál v dôsledku povodní. Prívalové dažde sužujú ostrov Jáva už od minulého týždňa, oznámili v pondelok tamojšie úrady. Dve osoby sú aj naďalej nezvestné informuje TASR podľa správy agentúry AP.



V dôsledku dažďov sa rieky vyliali z brehov a zaplavili vyše 170 dedín v okrese Sukabumi v provincii Západná Jáva. Prívaly vody zároveň priniesla bahno, kamene a stromy do horských dedín, uviedol vedúci záchranárov v okrese.



Zosuvy pôdy, záplavy a silný vietor zdevastovali 172 dedín a prinútili viac ako 3000 ľudí utiecť do dočasných vládnych prístreškov. Miestne úrady vyzvali na evakuáciu aj takmer 1000 osôb, keďže v dôsledku extrémneho počasia je ohrozených viac ako 400 domov.



Prívalové podvodne zničili 31 mostov, 81 ciest a 539 hektárov ryžových polí, pričom 1170 domov zaplavilo až po strechu. Poškodených je aj ďalších vyše 3300 domov a budov, uviedla miestna agentúra pre zvládanie katastrof.



Obdobie dažďov v Indonézii trvá približne od októbra do marca a často spôsobuje záplavy a zosuvy pôdy v krajine. Krajinu tvorí 17.000 ostrovov a milióny ľudí žijú práve v horských lokalitách alebo v blízkosti úrodných záplavových oblastí.



Minulý mesiac zasiahli indonézsku provinciu Severná Sumatra záplavy a zosuvy pôdy vyvolané prudkými lejakmi, ktoré si vyžiadali 20 mŕtvych a dvoch nezvestných.