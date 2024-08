Povodne v Jemene si vyžiadali životy až 40 ľudí

Saná 8. augusta (TASR) - Pri povodniach v západnom Jemene zahynulo 40 ľudí a päť je nezvestných. V stredu to uviedli predstavitelia húsíjských povstalcov a miestni humanitárni pracovníci. TASR informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



V oblastiach neďaleko prístavného mesta Hudajdá, ktoré kontrolujú Iránom podporovaní húsíjovia, museli evakuovať obyvateľov z viac ako 500 obydlí. Podľa povstalcov rozbúraná voda významne poškodila obydlia, cesty a poľnohospodársku pôdu v okolí mesta.



Svedkovia uviedli, že miestne úrady sa už dva dni nedokážu dostať do vážne postihnutých oblastí a niektorí obyvatelia tam zostali uväznení vo svojich domoch.



Humanitárny fond OSN pre Jemen (YHF) uviedol, že povodne zasiahli viac ako 28.000 ľudí. Pracovníci YHF poskytli pomoc viac ako 4000 rodinám.



Povodne krajinu zasiahli v čase vrcholiaceho obdobia dažďov, ktoré zvyčajne trvá od marca do polovice augusta.



Škody spôsobené vodou ešte viac zhoršujú humanitárnu krízu, ktorá v Jemene trvá od začiatku občianskej vojny v roku 2014. Pre nestabilnú situáciu v krajine sa humanitárna pomoc dostane len k hŕstke ľudí postihnutých povodňami.