Povodne v Juhoafrickej republike majú najmenej 49 obetí

Johannesburg 11. júna (TASR) — Najmenej 49 ľudí zomrelo pri záplavách, ktoré postihli provinciu Východné Kapsko v Juhoafrickej republike. Oznámil to v stredu tamojší premiér Oscar Mabuyane s odvolaním sa na údaje polície. Zároveň upozornil, že počet obetí ešte zrejme porastie, keďže úrady pokračujú v pátraní po nezvestných osobách, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Medzi mŕtvymi sú aj štyri deti, ktoré sa nachádzali v školskom autobuse strhnutom vodou. Ďalšie štyri deti sú stále nezvestné, uviedol Mabuyane. Autobus sa našiel v stredu, ale bol prázdny. K incidentu došlo neďaleko mesta Mthatha. Zahynul aj vodič autobusu a sprievodca.



Pátracie a záchranné operácie v postihnutých oblastiach pokračujú. Povodne spôsobili prívalové dažde v posledných dňoch, vyvolané prechodom výrazného studeného frontu.



Záchranné práce sťažuje nedostatok techniky. V celej provincii je podľa Mabuyaneho k dispozícii iba jeden vrtuľník.



Povodne poškodili vo Východnom Kapsku najmenej 58 škôl a 20 nemocníc. Približne 500 ľudí bolo prevezených do dočasných príbytkov, keďže ich domy boli odplavené alebo poškodené.



Prívalové dažde zasiahli juh a východ Juhoafrickej republiky cez víkend. Juhoafrická meteorologická služba varovala, že extrémne poveternostné podmienky v oblasti budú pokračovať minimálne do polovice tohto týždňa.