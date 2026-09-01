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Povodne v Nepále a Číne si vyžiadali už najmenej 1000 obetí
Záchranné tímy sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta v dôsledku katastrofy.
Autor TASR
Káthmandu 1. septembra (TASR) - Počet obetí povodní v Nepále a Číne v utorok prekročil hranicu 1000, oznámili tamojšie úrady. Záchranné tímy sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta v dôsledku katastrofy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.
Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof do utorka zaznamenal 987 obetí na životoch a ďalších 3916 ľudí vrátane 583 cudzincov je nezvestných. Čínske úrady už skôr hlásili 546 nezvestných ľudí, z toho 261 cudzincov a 16 mŕtvych, čím sa celkový počet obetí dostal na číslo 1003.
Prevažnú skupinu nezvestných cudzincov tvoria Indovia, podľa nedeľňajšieho vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí USA je nezvestných 85 amerických občanov. Ďalších 62 je Ukrajincov, 51 Malajzijčanov, 42 Austrálčanov či 33 Britov.
Stredajšiu prírodnú katastrofu v oblasti medzi Nepálom a čínskym Tibetom zapríčinilo zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu vody, trosiek a bahna. Vedci na základe analýzy satelitných snímok uviedli, že zosuv zrejme spôsobilo porušenie skalného podložia pod ľadovcom.
Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof do utorka zaznamenal 987 obetí na životoch a ďalších 3916 ľudí vrátane 583 cudzincov je nezvestných. Čínske úrady už skôr hlásili 546 nezvestných ľudí, z toho 261 cudzincov a 16 mŕtvych, čím sa celkový počet obetí dostal na číslo 1003.
Prevažnú skupinu nezvestných cudzincov tvoria Indovia, podľa nedeľňajšieho vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí USA je nezvestných 85 amerických občanov. Ďalších 62 je Ukrajincov, 51 Malajzijčanov, 42 Austrálčanov či 33 Britov.
Stredajšiu prírodnú katastrofu v oblasti medzi Nepálom a čínskym Tibetom zapríčinilo zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu vody, trosiek a bahna. Vedci na základe analýzy satelitných snímok uviedli, že zosuv zrejme spôsobilo porušenie skalného podložia pod ľadovcom.