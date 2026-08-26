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Povodne v Nepále si podľa polície vyžiadali už najmenej 95 obetí
Záplavy zasiahli okres Rasuva, ktorý leží severne od nepálskej metropoly Káthmandu, v stredu skoro ráno.
Autor TASR,aktualizované
Káthmandu 26. augusta (TASR) - Počet ľudí, ktorí v stredu zahynuli v dôsledku prívalových povodní v nepálskom regióne Rasuva hraničiacom s Tibetom, stúpol už na 95, oznámila v stredu tamojšia polícia. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters.
„Doposiaľ bolo hlásených 95 úmrtí,“ uviedol policajný hovorca Abí Nárájan Kafle s tým, že približne 28 príslušníkov polície je nezvestných.
Ministerstvo cestového ruchu potvrdilo, že nezvestných je aj 341 cudzincov.
Záplavy zasiahli okres Rasuva, ktorý leží severne od nepálskej metropoly Káthmandu, v stredu skoro ráno. Podľa predbežných informácií ich pravdepodobne spôsobilo zemetrasenie, ktoré vyvolalo lavínu, a roztopený sneh sa následne vlieval do rieky Bhote Koši, uviedla ešte skôr v stredu televízia BBC.
Na záchranných operáciách sa podieľajú polícia aj armáda. Nasadené vrtuľníky však podľa úradov nebudú môcť v postihnutých oblastiach pristáť, kým voda neustúpi.
Obyvateľov nižšie položených regiónov premiestňovali úrady do bezpečnejších miest a ľudí žijúcich v blízkosti brehov riek v ohrozených oblastiach vyzvali, aby zostali ostražití a prijali preventívne opatrenia.
Nepálsky premiér Bálendra Šáh vyjadril obyvateľom sústrasť a vyzval ich na spolupatričnosť. „Bolesť a strata, ktorú ste utrpeli, nie je malá. Chcem vás však uistiť, že v tomto ťažkom období nie ste sami – štát stojí pri vás so všetkými svojimi prostriedkami a zdrojmi,“ uviedol na sociálnych sieťach.
„Prosím, buďte trpezliví. Vláda preberá plnú zodpovednosť za vašu záchranu, starostlivosť, stravu a ubytovanie. V čase takejto katastrofy musíme všetci držať spolu,“ dodal premiér.
Pomoc už avizovali India aj Európska únia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na záplavy oznámila, že EÚ aktivovala svoj satelitný monitorovací program Copernicus s cieľom „pomôcť zmapovať postihnuté oblasti v Nepále a podporiť zásah na mieste“.
„Sme pripravení zmobilizovať ďalšiu európsku pomoc,“ dodala von der Leyenová.
„Doposiaľ bolo hlásených 95 úmrtí,“ uviedol policajný hovorca Abí Nárájan Kafle s tým, že približne 28 príslušníkov polície je nezvestných.
Ministerstvo cestového ruchu potvrdilo, že nezvestných je aj 341 cudzincov.
Záplavy zasiahli okres Rasuva, ktorý leží severne od nepálskej metropoly Káthmandu, v stredu skoro ráno. Podľa predbežných informácií ich pravdepodobne spôsobilo zemetrasenie, ktoré vyvolalo lavínu, a roztopený sneh sa následne vlieval do rieky Bhote Koši, uviedla ešte skôr v stredu televízia BBC.
Na záchranných operáciách sa podieľajú polícia aj armáda. Nasadené vrtuľníky však podľa úradov nebudú môcť v postihnutých oblastiach pristáť, kým voda neustúpi.
Obyvateľov nižšie položených regiónov premiestňovali úrady do bezpečnejších miest a ľudí žijúcich v blízkosti brehov riek v ohrozených oblastiach vyzvali, aby zostali ostražití a prijali preventívne opatrenia.
Nepálsky premiér Bálendra Šáh vyjadril obyvateľom sústrasť a vyzval ich na spolupatričnosť. „Bolesť a strata, ktorú ste utrpeli, nie je malá. Chcem vás však uistiť, že v tomto ťažkom období nie ste sami – štát stojí pri vás so všetkými svojimi prostriedkami a zdrojmi,“ uviedol na sociálnych sieťach.
„Prosím, buďte trpezliví. Vláda preberá plnú zodpovednosť za vašu záchranu, starostlivosť, stravu a ubytovanie. V čase takejto katastrofy musíme všetci držať spolu,“ dodal premiér.
Pomoc už avizovali India aj Európska únia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na záplavy oznámila, že EÚ aktivovala svoj satelitný monitorovací program Copernicus s cieľom „pomôcť zmapovať postihnuté oblasti v Nepále a podporiť zásah na mieste“.
„Sme pripravení zmobilizovať ďalšiu európsku pomoc,“ dodala von der Leyenová.