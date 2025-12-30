< sekcia Zahraničie
Povodne v obľúbenej turistickej destinácii: Hlásia najmenej tri obete
Telo jedného muža objavili záchranné zložky ešte v sobotu. Obeť sa nachádzala vo svojom vozidle, ktoré strhla voda.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Barcelona 30. decembra (TASR) - Traja ľudia prišli o život po tom, čo silný dážď spôsobil povodne na juhu Španielska, uviedla v pondelok tamojšia štátna televízia RTVE. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Telo jedného muža objavili záchranné zložky ešte v sobotu. Obeť sa nachádzala vo svojom vozidle, ktoré strhla voda neďaleko obce Alhaurín el Grade západne od Malagy, uviedla televízia s odvolaním sa na úrad miestneho starostu.
Ďalšieho muža, ktorý bol spolucestujúcim v dodávke, našli mŕtveho v pondelkových ranných hodinách.
Tretí muž zahynul po tom, čo sa na skútri pokúšal prekročiť rozvodnenú rieku pri meste Íllora neďaleko Granady, píše DPA. Pasažierovi, ktorého viezol, sa podarilo včas zachrániť a zalarmovať členov civilnej ochrany.
Úrady ešte v sobotu večer dočasne vydali najvyšší stupeň pohotovosti pre región Costa del Sol na pobreží Andalúzie a zaslali obyvateľom varovania v podobe textových správ. Niektoré meracie stanice zaznamenali v priebehu niekoľkých hodín až 100 litrov zrážok na meter štvorcový, informovali noviny Diario Sur.
Telo jedného muža objavili záchranné zložky ešte v sobotu. Obeť sa nachádzala vo svojom vozidle, ktoré strhla voda neďaleko obce Alhaurín el Grade západne od Malagy, uviedla televízia s odvolaním sa na úrad miestneho starostu.
Ďalšieho muža, ktorý bol spolucestujúcim v dodávke, našli mŕtveho v pondelkových ranných hodinách.
Tretí muž zahynul po tom, čo sa na skútri pokúšal prekročiť rozvodnenú rieku pri meste Íllora neďaleko Granady, píše DPA. Pasažierovi, ktorého viezol, sa podarilo včas zachrániť a zalarmovať členov civilnej ochrany.
Úrady ešte v sobotu večer dočasne vydali najvyšší stupeň pohotovosti pre región Costa del Sol na pobreží Andalúzie a zaslali obyvateľom varovania v podobe textových správ. Niektoré meracie stanice zaznamenali v priebehu niekoľkých hodín až 100 litrov zrážok na meter štvorcový, informovali noviny Diario Sur.