Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Zahraničie

Povodne v obľúbenej turistickej destinácii: Hlásia najmenej tri obete

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Telo jedného muža objavili záchranné zložky ešte v sobotu. Obeť sa nachádzala vo svojom vozidle, ktoré strhla voda.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Barcelona 30. decembra (TASR) - Traja ľudia prišli o život po tom, čo silný dážď spôsobil povodne na juhu Španielska, uviedla v pondelok tamojšia štátna televízia RTVE. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Telo jedného muža objavili záchranné zložky ešte v sobotu. Obeť sa nachádzala vo svojom vozidle, ktoré strhla voda neďaleko obce Alhaurín el Grade západne od Malagy, uviedla televízia s odvolaním sa na úrad miestneho starostu.

Ďalšieho muža, ktorý bol spolucestujúcim v dodávke, našli mŕtveho v pondelkových ranných hodinách.

Tretí muž zahynul po tom, čo sa na skútri pokúšal prekročiť rozvodnenú rieku pri meste Íllora neďaleko Granady, píše DPA. Pasažierovi, ktorého viezol, sa podarilo včas zachrániť a zalarmovať členov civilnej ochrany.

Úrady ešte v sobotu večer dočasne vydali najvyšší stupeň pohotovosti pre región Costa del Sol na pobreží Andalúzie a zaslali obyvateľom varovania v podobe textových správ. Niektoré meracie stanice zaznamenali v priebehu niekoľkých hodín až 100 litrov zrážok na meter štvorcový, informovali noviny Diario Sur.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek