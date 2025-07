POVODNE V TEXASE: Počet obetí sa zvýšil na 78, môže prísť ďalší dážď

Houston 6. júla (TASR) - Najmenej 78 ľudí prišlo o život pri ničivých záplavách v strednej časti amerického štátu Texas, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. V najviac zasiahnutom okrese Kerr je stále nezvestných desať dievčat a meteorológovia varujú pred ďalšími lejakmi. TASR sa odvoláva na správy agentúr AFP a AP.



V okrese Kerr zahynulo minimálne 40 dospelých a 28 detí, spresnil tamojší šerif Larry Leitha. Ďalších desať obetí hlásia úrady z okolitých oblastí.



Do záchranných a pátracích akcií sa zapojili aj miestni obyvatelia, ktorí spolu s profesionálnymi tímami prehľadávajú zničený terén. Texaský guvernér Greg Abbott uviedol, že v celom štáte evidujú asi 41 nezvestných osôb, pričom konečný počet môže byť ešte vyšší.



Záchranné tímy budú podľa Leithu pokračovať v pátraní, kým sa nenájdu všetci nezvestní po ničivých povodniach, ktoré zasiahli Texas v piatok. „Počet obetí sa v nasledujúcich dňoch určite zvýši,“ varoval predstaviteľ texaského ministerstva pre verejnú bezpečnosť Freeman Martin.



Abbott tiež upozornil, že ďalšie vlny intenzívnych dažďov, ktoré sa očakávajú až do utorka, môžu spôsobiť opäť život ohrozujúce záplavy – najmä v oblastiach, kde je pôda už úplne presýtená vodou.



Sústrasť rodinám obetí ničivých povodní v Texase v nedeľu vyjadril aj pápež Lev XIV. „Chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým rodinám, ktoré prišli o svojich blízkych, najmä o dcéry, ktoré boli v letnom tábore. Modlíme sa za ne,“ povedal pápež po modlitbe Anjel Pána. Biely dom v nedeľu oznámil, že prezident Donald Trump poskytne štátu Texas „všetky dostupné zdroje“ na vyrovnanie sa s následkami záplav.