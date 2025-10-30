Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Zahraničie

Povodne vo Vietname si vyžiadali už najmenej 10 obetí a 8 nezvestných

.
Snímka zo záplav. Foto: TASR/AP

Pobrežné provincie Vietnamu, kde sa nachádza starobylé mesto Hoi An zapísané na zozname svetového dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), sužujú od víkendu silné dažde.

Autor TASR
Hanoj 30. októbra (TASR) - Povodne vo Vietname si vyžiadali tento týždeň už najmenej desať obetí a osem nezvestných. Hladina jednej z hlavných riek v blízkosti turistami vyhľadávaného mesta Hoi An dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 60 rokov, uviedli vo štvrtok úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pobrežné provincie Vietnamu, kde sa nachádza starobylé mesto Hoi An zapísané na zozname svetového dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), sužujú od víkendu silné dažde.

Doteraz zahynulo najmenej desať osôb a ďalších osem je nezvestných, oznámili miestne úrady. Viac ako 128.000 domov v piatich centrálnych provinciách bolo zaplavených, pričom voda dosahovala na niektorých miestach výšku až tri metre.

Ministerstvo životného prostredia ozrejmilo, že tento týždeň bolo poškodených a zablokovaných pre povodne a zosuvy pôdy niekoľko kilometrov ciest. Zničených bolo viac ako 5000 hektárov úrody a zahynulo vyše 16.000 kusov dobytka.

Hladina vody na meracej stanici na rieke Thu Bon „prekročila (v stredu večer) historickú úroveň z roku 1964 o štyri centimetre a dosiahla 5,62 metra“, uviedol národný meteorologický ústav.

Hladina vody v mestách Danang a Hue začal pomaly klesať, ale vo štvrtok zostane naďalej na „alarmujúcej“ úrovni, informujú predpovede.

Prírodné katastrofy, najmä búrky, povodne a zosuvy pôdy, si v prvých deviatich mesiacoch roku 2025 vyžiadali vo Vietname 187 mŕtvych či nezvestných.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR