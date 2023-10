Pôvodní obyvatelia Austrálie odsúdili výsledky referenda o uznaní práv

Sydney 23. októbra (TASR) - Vodcovia pôvodných obyvateľov Austrálie v pondelok prelomili svoje doterajšie mlčanie a vyjadrili sa k výsledkom nedávneho referenda, pričom odsúdili "hanebnú" väčšinu voličov, ktorí sa postavili proti prelomovému návrhu na zmenu ústavy v prospech pôvodných obyvateľov.



Ako informovala agentúra AFP, referendom sa prejavili hlboké rasové rozdiely v radoch obyvateľstva, ktoré sa v záväznom plebiscite vyslovilo proti uznaniu práv pôvodných obyvateľov v ústave.



Mnohí domorodí lídri sa po zverejnení výsledkov hlasovania utiahli do "týždňa ticha", aby získali čas na vyrovnanie sa s tým, čo považujú za odmietnutie zo strany bielej väčšiny Austrálie.



Toto mlčanie teraz prerušili v otvorenom liste adresovanom vláde, v ktorom kritizujú postoj miliónov Austrálčanov, pričom ho označujú za hanebný. Konštatujú, že z výsledku referenda "sa nedá vyčítať nič pozitívne", a avizujú, že sa nezmieria s tým, že krajina im "nepatrí".



Iniciátori otvoreného listu tiež odhalili plány na vytvorenie vlastného poradného orgánu, ktorý by naprával krivdy spáchané na pôvodných obyvateľoch.



Ak by sa referendum skončilo výsledkom pozitívnym pre komunitu pôvodných obyvateľov, takýto poradný orgán na riešenie sociálnych i politických nerovností, ktoré trápia domorodé komunity, by vznikol oficiálne a slúžil by na pomoc parlamentu.



Austrálsky stredoľavicový premiér Anthony Albanese inicioval referendum o zmene ústavy v prospech pôvodných obyvateľov v snahe zjednotiť krajinu a riešiť historické krivdy. Hlasovanie však namiesto toho odhalilo rasové rozdiely, ktoré pretrvávajú aj viac ako dve storočia po britskej kolonizácii.



Albanese po referende prisľúbil, že jeho vláda bude pokračovať v úsilí o uznanie pôvodného obyvateľstva - hoci nie je jasné, aké možnosti zostávajú.



Výsledok referenda spomalil aj plány na uzavretie zmlúv s pôvodným obyvateľstvom na úrovni štátov Queensland a Nový Južný Wales.



Domorodí Austrálčania sú považovaní za jednu z najstarších kultúr na svete. V porovnaní s ostatnými obyvateľmi Austrálie je v súčasnosti v ich komunite oveľa väčšia pravdepodobnosť, že zomrú mladí, budú žiť v chudobe alebo skončia vo väzení, podotkla AFP.