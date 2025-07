Pôvodní obyvatelia Austrálie ohrození zmenou klímy prehrali súdny spor

Sydney 15. júla (TASR) - Pôvodní obyvatelia Austrálie žijúci na reťazci ostrovov ohrozených zmenou klímy v utorok prehrali prelomový súdny spor, v ktorom mal súd rozhodnúť, či austrálska vláda má zákonnú povinnosť prijať prísnejšie opatrenia v oblasti klímy na ochranu niektorých zo svojich najzraniteľnejších občanov. Ide o pôvodných obyvateľov ostrovov v Torresovom prielive, ktorým hrozí, že ich obydlia v dôsledku otepľovania planéty pohltí stúpajúca hladina mora. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Žalobu proti austrálskej federálnej vláde podali v októbri 2021 dvaja domorodí obyvatelia ostrovov Torresovho prielivu. Tvrdili, že vláda koná protizákonne, keď nezavádza dostatočné opatrenia proti nebezpečnej zmene klímy. Sťažovatelia tvrdili, že klimatická kríza ohrozuje samotnú existenciu nízko položených ostrovov Torresovho prielivu, ktoré sa nachádzajú pri severovýchodnom cípe Austrálie.



Žalobcovia tvrdili, že Austrália nedokázala ochrániť ostrovanov pred škodlivými vplyvmi klímy, ktoré ohrozujú ich tradičný spôsob života a samotnú obývateľnosť ich ostrovov, čím vláda porušila svoju zákonnú povinnosť starať sa o zdravie a blaho občanov.



Federálny súd však v utorok rozhodol, že vláda nie je povinná chrániť ostrovy Torresovho prielivu pred klimatickými zmenami.



Sudca Michael Wigney síce kritizoval vládu za málo ambiciózne emisné ciele v rokoch 2015 – 2021, pretože nezohľadnili dostupné vedecké poznatky, ale poukázal na to, že podiel Austrálie na náraste globálnej teploty je zanedbateľný.



Jadrom tohto prípadu bola otázka klimatickej nespravodlivosti, keď zraniteľná skupina obyvateľstva, ktorá urobila len málo pre spôsobenie klimatickej núdze, musí znášať neprimeranú ujmu.



Žalobcovia tvrdia, že federálna vláda má rozsiahle znalosti o klimatických rizikách a špecifickej zraniteľnosti ostrovov Torresovho prielivu, no napriek tomu tieto riziká ignorovala a neznížila svoje emisie v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými poznatkami.



Ostrovy Torresovho prielivu pozostávajú z viac ako 200 malých ostrovov nachádzajúcich sa medzi austrálskym polostrovom Cape York a Papuou-Novou Guineou. Hoci je obývaná len malá časť z nich, ľudia tam žijú celé generácie, vyvinuli si jedinečné kultúry a identitu. Klimatické zmeny teraz pre ľudí i ich kultúru predstavujú existenčnú hrozbu. Niektoré z týchto nízko položených ostrovov by totiž v priebehu desaťročí mohli byť zaplavené. Obyvatelia Torresovho prielivu by tak boli jedni z prvých austrálskych utečencov pred klimatickými zmenami. Ostrovy už teraz zažívajú ničivé dopady zmeny klímy, ako sú záplavy a prílivy, prenikanie slanej morskej vody do sladkovodných zdrojov či erózia.