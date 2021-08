Pôvodní obyvatelia Brazílie chcú Bolsonara stíhať za genocídu

Brazília 10. augusta (TASR) – Organizácia združujúca pôvodných obyvateľov Brazílie v pondelok požiadala Medzinárodný trestný súd (ICC), aby začal vyšetrovať prezidenta Jaira Bolsonara pre podozrenie zo spáchania zločinu "genocídy" a "ekocídy". Obvinila ho aj z prenasledovania pôvodných obyvateľov a ničenia ich kmeňových území.



Asociácia pôvodných obyvateľov Brazílie (APIB) v podaní na haagskom súde tvrdí, že krajne pravicový prezident od svojho nástupu do funkcie - v roku 2019 – „explicitne, systematicky a zámerne" konal proti pôvodným obyvateľom.



„Sme presvedčení, že v Brazílii dochádza k činom, ktoré predstavujú zločiny proti ľudskosti, genocídu a ekocídu. Vzhľadom na neschopnosť justičného systému v Brazílii tieto (zločiny) vyšetrovať, stíhať a súdiť, ideme na súd medzinárodného spoločenstva," uviedol vo vyhlásení právny koordinátor skupiny Eloy Terena.



Za vlády 66-ročného Bolsonara došlo k rozsiahlemu ničeniu amazonského dažďového pralesa, obmedzil aj programy ochrany životného prostredia a tlačil na otvorenie pôvodných rezervácií a ďalších chránených území pre poľnohospodárstvo a ťažbu, dodala agentúra AFP.



Aktivisti za práva pôvodných obyvateľov ho tiež obviňujú zo zhoršovania situácie, ktorú spôsobila infekčná choroba COVID-19 v pôvodných komunitách, keď bol proti vyhláseniu lockdownu.



Agentúra AFP pripomenula, že odhadovaných 900.000 pôvodných obyvateľov Brazílie je obzvlášť zraniteľných voči zavlečeným chorobám vrátane covidu - podľa APIB mu podľahlo najmenej 1166 indiánov.



Podľa AFP to nie je prvýkrát, čo vodcovia pôvodných obyvateľov obvinili Bolsonara z útoku na svojich súkmeňovcov a kmeňové územia.



V januári totiž známy náčelník Raoni Metuktire podal na ICC žiadosť, aby začal vyšetrovať Bolsonara za zločiny proti ľudskosti. Náčelník poukázal na to, že za Bolsonarovej vlády sa bezprecedentne zrýchlilo „ničenie amazonského pralesa".



Hlavný prokurátor ICC teraz musí rozhodnúť, či sa v týchto veciach začne stíhanie.