Pôvodní obyvatelia Peru prepustili turistov zajatých na rieke

Lima 5. novembra (TASR) - Pôvodní obyvatelia Peru v piatok prepustili vyše 100 turistov, ktorých v predchádzajúci deň v peruánskej Amazónii uniesli na protest proti nedostatku pomoci zo strany vlády po tamojšom nedávnom úniku ropy. Oznámili to vládni predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Skupinu zadržaných turistov tvorilo približne 27 ľudí zo Spojených štátov, Španielska, Francúzska, Británie, Švajčiarska a 80 zo samotného Peru. Bolo medzi nimi aj niekoľko detí.



"Prepustení turisti sa už vracajú na miesta, odkiaľ prišli," povedal novinárom v metropole Lima minister pre cestovný ruch Roberto Sánchez.



Turisti sa vo štvrtok plavili na člne po rieke Maraňón, keď ich uniesli príslušníci miestnej komunity, aby tak donútili vládu zaoberať sa únikom 2500 ton ropy do rieky Cuninico zo 16. septembra.



Líder komunity Watson Trujillo vo štvrtok vysvetlil, že komunita sa rozhodla pre tento "radikálny krok", lebo sa snaží presvedčiť vládu, aby poslala delegáciu, ktorá zhodnotí škody na životnom prostredí v oblasti. Tá je domovom pre 2500 pôvodných obyvateľov.



Peruánsky úrad ombudsmana pre ľudské práva v piatok oznámil, že vyjednávania viedli k tomu, že komunita Cuninico "prijala podmienku prepustiť" turistov.



"Všetkých nás prepustili," uviedla neskôr pre AFP cez aplikáciu WhatsApp peruánska cyklistka Angela Ramirezová, ktorá bola medzi turistami.



Dodala, že "zažili veľa napätia, veľkú vyčerpanosť", keď čakali na správu o svojom osude, a počas 28-hodiného trápenia im pomaly začala dochádzať voda aj jedlo.



Únik ropy spôsobil podľa peruánskej štátnej ropnej spoločnosti Petroperú úmyselný 21-centimetrový rez na potrubí. Vláda po úniku vyhlásila v oblasti, ktorá je domovom viacerých komunít pôvodných obyvateľov, 90-dňový stav núdze.



Ropovod Norperuano bol postavený pred 40 rokmi na to, aby cezeň prúdila ropa z amazonského pralesa do pobrežného mesta Piura.