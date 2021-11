Pôvodní obyvatelia USA: Nemáme dôvod sláviť Deň vďakyvzdania

Washington 25. novembra (TASR) - Zástupcovia indiánskych kmeňov z celého tzv. Nového Anglicka sa vo štvrtok zišli v centre mesta Plymouth v štáte Massachusetts, aby si pripomenuli choroby, rasizmus a útlak, ktoré do Severnej Ameriky priniesli európski osadníci. Ich zhromaždenie – Národný deň smútku – sa koná v deň, ktorý sa v USA slávi ako Deň vďakyvzdania.



Ako informovala agentúra AP, táto tradícia má počiatok v roku 1970 – po tom, ako štát Massachusetts pozval vtedajšieho náčelníka kmeňa Wampanoagov Franka Jamesa, aby predniesol reč na oslave 350. výročia príchodu pútnikov na územie spomínaného kmeňa. Organizátori mu vtedy zabránili predniesť prejav, ktorý vychádzal zo zápiskov jedného z pútnikov o ich prvom roku prežitom na indiánskom území.



Súčasťou týchto spomienok bolo aj predávanie pôvodných obyvateľov do otroctva, vykrádanie ich hrobov či krádeže potravín. Týmto faktom sa však stále nevenuje dostatok pozornosti a mnohí Američania o tejto stránke histórie sviatku ani nevedia.



Domorodí obyvatelia a ich priaznivci sa preto aj dnes na poludnie opäť stretnú na pahorku Cole's Hill s výhľadom na Plymouth Rock, pamätník príchodu "otcov-pútnikov" – osadníkov z Európy.



Budú rituálne bubnovať, modliť sa a odsúdia – ako to ich organizátori nazývajú – "nespravodlivý systém založený na rasizme, kolonializme osadníkov, sexizme, homofóbii a ničení Zeme poháňanom ziskom".



Po zhromaždení bude nasledovať pochod ulicami historickej štvrte v centre Plymouthu.



Tento rok sa osobitne poukazuje aj na problémové dedičstvo v podobe internátnych škôl, ktoré sa snažili asimilovať domorodú mládež do bielej spoločnosti, pričom nielen v Spojených štátoch, ale aj v Kanade, kde boli objavené stovky tiel detí v neoznačených hroboch na pozemkoch bývalých internátnych škôl pre domorodé deti.



Brian Moskwetah Weeden, predseda kmeňovej rady Wampanoagov – takzvanej Mashpee Wampanoag –, začiatkom tohto týždňa v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Boston Public Radio povedal, že Američania sú jeho kmeňom vďační za to, že pomohli pútnikom prežiť ich prvú krutú zimu v Amerike.



"Ľudia musia pochopiť, že treba byť vďačný za každý deň – to bol aj spôsob, akým naši predkovia mysleli a spravovali tento svet," povedal Weeden. "Pretože sme boli vďační, boli sme ochotní podeliť sa... a mali sme dobré úmysly a dobré srdce, čo však z dlhodobého hľadiska nebolo oplatené," dodal.



Toto je podľa neho aj dôvod, "prečo tu o 400 rokov neskôr stále sedíme a bojujeme o to málo pôdy, čo ešte máme, a snažíme sa brať na zodpovednosť spoločenstvo a federálnu vládu".



Deň vďakyvzdania sa v USA slávi vždy vo štvrtý novembrový štvrtok. Jeho súčasťou sú veľké rodinné stretnutia: rodina sa zíde pri spoločnom stole a každý jej člen povie, za čo je v živote vďačný.