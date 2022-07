Pôvodným terčom útoku v Japonsku mal byť vodca náboženskej skupiny

Tokio 9. júla (TASR) - Muž, ktorý v piatok zastrelil japonského expremiéra Šinzóa Abeho, povedal vyšetrovateľom, že pôvodne zamýšľaným terčom jeho útoku mal byť vodca náboženskej skupiny. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na japonské médiá.Atentátnik Jamagami Tecuja v piatok podomácky vyrobenou zbraňou dvakrát odzadu vystrelil na japonského expremiéra v meste Nara počas jeho prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami do hornej komory japonského parlamentu. Po zadržaní ako motív činu uviedol svoju nespokojnosť s Abem.Tecuja vypovedal, že nenávidel istú náboženskú skupinu a skutok spáchal, lebo sa domnieval, že bývalý premiér Abe bol na túto organizáciu napojený. O akú skupinu ide, nie je zatiaľ známe.V Japonsku sa po čine rozprúdila diskusia o tom, ako k mohlo k útoku dôjsť a prečo mu členovia Abeho ochranky nedokázali zabrániť. Podľa médií má Národný policajný úrad v úmysle prehodnotiť svoje opatrenia na ochranu prominentných osôb.Polícia v piatok prehľadala byt atentátnika a našla v ňom niekoľko výbušných zariadení. Muž bol údajne nezamestnaný, no predtým slúžil tri roky v námorníctve, z ktorého ho prepustili v roku 2005. Predpokladá sa, že počas svojho pôsobenia v námorníctve absolvoval výcvik so zbraňou.Japonsko je považované za jednu z najbezpečnejších krajín na svete a má mimoriadne prísne zákony týkajúce sa zbraní.Japonská vláda oznámila, že voľby do hornej komory japonského parlamentu sa budú napriek útoku konať v pôvodnom termíne v nedeľu.