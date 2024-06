Povolebné dianie v EP otriasa liberálnou skupinou Obnovme Európu (RE)

Brusel 21. júna (TASR) - Na čele dvoch najväčších politických skupín v Európskom parlamente (TASR), ľudovcov a socialistov, nenastane zrejme žiadna výmena, oveľa zaujímavejšie posuny očakávajú liberálnu frakciu Obnovme Európu (RE). Na piatkové správy týždenníka Politico upozornil spravodajca TASR.



Manfred Weber, doterajší predseda Európskej ľudovej strany (EPP) a aj rovnomennej skupiny v europarlamente, bol v priebehu tohto týždňa opätovne zvolený za predsedu frakcie EPP. V tajnom hlasovaní získal 95 percent hlasov a už v piatom funkčnom období bude šéfovať EPP. Ľudovci by ako najsilnejšia skupina mali v EP obsadiť minimálne 189 kresiel.



Podobný scenár sa črtá aj v skupine socialistov a demokratov (S&D). Španielska europoslankyňa Iratxe Garcíová chce aj v novom zložení europarlamentu predsedať tejto skupine a byť aj súčasťou predsedníctva EP. Potvrdil to hovorca S&D pre Politico. Garcíová je v EP od roku 2004 a nemá v tejto frakcii vážnejšieho vyzývateľa, keďže talianska delegácia sa vzdala týchto nárokov a nemeckí sociálni demokrati sú po eurovoľbách oslabení.



Pre Garcíovú by pokračovanie vo vedení S&D znamenalo, že na základe džentlmenskej dohody medzi ľudovcami a socialistami o striedaní predsedníckej funkcie EP, by sa v januári 2027 mohla stať predsedníčkou europarlamentu.



Zmeny nastali v piatok v liberálnej frakcii RE, ktorú opustilo sedem poslancov českej strany ANO Andreja Babiša a majú 74 kresiel v EP. Oslabilo to pozície liberálov voči euroskeptickej skupine Európski konzervatívci a reformisti (ECR), ktorí už vo štvrtok mali 83 kresiel.



Šéfka RE Valérie Hayerová upozornila, že frakcia RE a ANO sa hodnotovo rozchádzali už dávnejšie, lebo "populistická cesta, ktorá si zvolila Babišova strana, je nezlučiteľná s našimi hodnotami a identitou". Podľa analytikov si francúzska europoslankyňa Hayerová vedenie RE neudrží a s najväčšou pravdepodobnosťou ju nahradí belgická expremiérka Sophie Wilmesová.



Liberáli sa stratu siedmych českých kresiel snažia vykompenzovať prilákaním piatich europoslancov celoeurópskej strany Volt. Váhajú medzi RE a skupinou Zelených a doteraz im v RE najviac prekážali poslanci za ANO. Liberáli zrejme na milosť zoberú aj europoslancov holandskej Strany slobody a demokracie, ktorá v Holandsku išla do koaličnej vlády s populistom Geertom Wildersom. Napriek tomu ECR zostane treťou najsilnejšou frakciou v EP a liberáli z RE získajú menej prestížne pozície v europarlamente.



Budúcnosť europoslancov ANO zatiaľ nie je jasná. Podľa Politico môžu vytvoriť novú skupinu v EP a spojiť sa s europoslancami Fideszu Viktora Orbána, ktorí po odchode z EPP ostali nezaradení, europoslancami Slovinskej demokratickej strany expremiéra Janeza Janšu (EPP), lebo Janša a Orbán majú hodnotovo k sebe blízko, a možno aj so šiestimi slovenskými europoslancami za Smer-SD a Hlas, ak ich frakcia S&D nezoberie späť do svojej rodiny.