Povolebné násilie v Bolívii si vyžiadalo už minimálne dva životy

La Paz 31. októbra (TASR) - Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri potýčkach medzi stúpencami a odporcami bolívijského prezidenta Eva Moralesa, ktorého minulý týždeň vyhlásili za víťaza prezidentských volieb. Podľa agentúry AFP to v noci na štvrtok oznámil bolívijský minister obrany Javier Zabaleta.



"Pravdou je, že ľudské životy vyhasli, a to je nenapraviteľné," povedal minister miestnym médiám po tom, ako na verejnosť prenikli správy o násilnostiach, ku ktorým došlo v meste Montero v provincii Santa Cruz.



"Najhoršie zo všetkého je, že ak my, politici, nebudeme hľadať riešenie tejto situácie, tak to, čo sa stalo v Montere, sa môže stať nie len v (provincii) Santa Cruz, ale aj v ďalších častiach krajiny," dodal Zabaleta. Miestne médiá informovali, že obeťami sú muži vo veku 48 a 60 rokov, ktorí podľahli strelným zraneniam.



Bolívijský Najvyšší volebný tribunál ukončil uplynulý piatok sčítavanie volebných hlasov a potvrdil znovuzvolenie súčasného prezidenta Eva Moralesa. Ten podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil so ziskom 47,07 percenta hlasov, zatiaľ čo hlavný opozičný kandidát, exprezident Carlos Mesa, získal 36,51 percenta odovzdaných hlasov.



Morales tak bol zvolený už v prvom kole volieb, keďže tesne splnil podmienku náskoku oproti najbližšiemu súperovi o najmenej desať percentuálnych bodov. Pôjde pritom už o jeho štvrté obdobie vo funkcii hlavy štátu. Mesa v reakcii Moralesovo znovuzvolenie odmietol a výsledky volieb označil za podvod.



Organizácia amerických štátov (OAŠ) sa s bolívijskou vládou dohodla, že vykoná záväznú revíziu volebných výsledkov. Opozičný líder Mesa však vyhlásil, že takejto kontrole nedôveruje.



Po oznámení volebných výsledkov vypukli v krajine protesty rozhnevaných prívržencov opozície, ktorí na uliciach stavali barikády a so stúpencami Moralesa - ale aj bezpečnostných síl - sa dostávali do násilných potýčok.



Mesa vyzval na pokračovanie protestov, pričom tvrdil, že občianske inštitúcie i spoločenské hnutia v krajine ho v odmietaní výsledkov volieb podporujú.