Povolebné rokovania pokračujú, SPD chce vnútro, Motoristi zahraničie
Povolebné rokovania prebiehajú podľa šéfa SPD intenzívne každý deň a s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom má schôdzku naplánovanú aj na utorok.
Autor TASR
Praha 7. októbra (TASR) - Na základe doterajších povolebných rokovaní by hnutiu Sloboda a priama demokracia (SPD) mali pripadnúť dve ministerstvá, pričom podľa svojho predsedu Tomia Okamuru má záujem o rezort vnútra a poľnohospodárstva. V utorok po prvom rokovaní poslaneckého klubu SPD však podotkol, že ešte nie je nič finálne dohodnuté a môže sa to zmeniť. Potvrdil, že chcú miesto vo vedení Poslaneckej snemovne, ale k tomu, že by mal byť on na jej čele, sa bližšie nevyjadril. Motoristi sebe majú záujem o ministerstvo zahraničných vecí, životného prostredia a kultúry, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Povolebné rokovania prebiehajú podľa šéfa SPD intenzívne každý deň a s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom má schôdzku naplánovanú aj na utorok. „Opäť spolu budeme hovoriť ako každý deň. Uvidíme, ako sa víťazovi volieb rokovania posunuli, ako by tá konštelácia fungovala. My si prajeme, aby to skončilo dobre. Chceme mať vládnu zodpovednosť, aby sme mohli presadiť program. Chceme byť priamou súčasťou vlády. Ak by sme ňou boli, tak na miesta SPD by sme nominovali expertov v rámci spoločnej koalície a spoločnej vlády,“ priblížil Okamura.
Vysvetlil to tým, že nechcú kumulovať funkcie, teda aby bol niekto z hnutia SPD ministrom a zároveň poslancom. Kritizoval, že končiaci ministri potom nechodili do snemovne na interpelácie. Pripustil záujem o rezorty vnútra a poľnohospodárstva a dodal, že Babišovi už navrhli aj konkrétne mená na posty ministrov. Ohľadom svojej možnej pozície vo vedení snemovne uviedol, že sú to zatiaľ špekulácie a nič nie je potvrdené. Podotkol, že jeho jediným cieľom je presadzovať program a nad funkciami nepremýšľa.
Prvé rokovanie poslaneckého klubu mali v utorok aj Motoristi sebe. Tí majú podľa doterajších informácií záujem o rezorty diplomacie, kultúry a životného prostredia, pričom sa už hovorí aj o konkrétnych menách. Ministrom zahraničných vecí by sa mohol stať doterajší europoslanec Filip Turek a šéfom rezortu kultúry hudobník Oto Klempíř. Ako o ministrovi životného prostredia sa hovorí o šéfovi strany Petrovi Macinkovi. Aj podľa Motoristov však ešte nič nie je isté.
