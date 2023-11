Povolenie na pobyt v zahraničí bude vydávať bieloruský imigračný úrad

Moskva 23. novembra (TASR) - Občania Bieloruska, ktorí chcú žiť v inej krajine, musia podať žiadosť o povolenie na trvalý pobyt na imigračnom úrade v bieloruskom hlavnom meste Minsk. Vyplýva to z vládneho nariadenia zverejneného vo štvrtok, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Imigračný úrad potom na základe dostupných informácií o daňových nedoplatkoch, povinnej vojenskej službe a trestnom registri o žiadosti rozhodne najneskôr do 35 dní.



Predtým museli občania o získanom povolení na pobyt informovať len bieloruský konzulát v zahraničí.



Minsk stupňuje tlak na Bielorusov žijúcich v zahraničí. Nedávno im bolo oznámené, že pasy už nebudú vydávať bieloruské diplomatické misie. Znamená to, že ľudia sa budú musieť aspoň raz za desať rokov vrátiť do vlasti a obnoviť si svoje cestovné doklady.



Podľa odhadov opustilo Bielorusko už približne 1,5 milióna občanov. Niektorí z nich utiekli v dôsledku tvrdých zásahov režimu voči masovým protestom po spornom znovuzvolení Alexandra Lukašenka za prezidenta v auguste 2020.