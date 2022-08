Povolenie na vývoz ukrajinského obilia dostalo ďalších šesť lodí

Istanbul 15. augusta (TASR) - Povolenie preplávať cez námorný humanitárny koridor v Čiernom mori dostalo ďalších šesť lodí, ktoré neskôr z Ukrajiny odvezú náklad obilnín. Vyplýva to z vyhlásenia Spoločného koordinačného centra (JCC) podporovaného OSN, o ktorom v pondelok informoval britský denník The Guardian.



Dve z týchto plavidiel – MV Kafkam Etler a MV Zelek Star – už údajne prešli inšpekciou v Marmarskom mori a môžu ísť na nakládku do ukrajinského prístavu Čornomorsk, ležiaceho v Odeskej oblasti.



Kontrola zvyšných štyroch plavidiel – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy – je naplánovaná na utorok. Ak bude inšpekcia úspešná, lode budú môcť podľa správ ukrajinských médií odplávať do Čornomorska.



Okrem toho dostali počas víkendu povolenie na plavbu aj lode MV Star Laura a MV Rahmi Yagci.



Rusko počas invázie na Ukrajinu blokovalo ukrajinské obilie v jej prístavoch, ktoré boli aj zamínované, takže reálne hrozila svetová potravinová kríza.



Preprava obilnín z ukrajinských prístavov Odesa, Čornomorsk a Južne je opäť možná na základe dohôd podpísaných 22. júla v Istanbule a sprostredkovaných Organizáciou Spojených národov a Tureckom.



Plavidlá vyvážajúce obilie z Ukrajiny sa musia podrobiť kontrolám a počas plavby sú chránené špeciálnou nárazníkovou zónou desať námorných míľ (18,5 kilometra).