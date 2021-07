Povolili prepustenie lode Ever Given zadržiavanej v Suezskom prieplave

Káhira 6. júla (TASR) - Egyptský súd vydal v utorok nariadenie umožňujúce prepustenie obrovskej kontajnerovej lode Ever Given, zadržiavanej celé mesiace za to, že tento rok už skôr zablokovala Suezský prieplav a narušila tak celosvetový obchod. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Šéf Ekonomického súdu v meste Ismáílíja schválil žiadosť podanú Úradom pre správu Suezského prieplavu (SCA), aby bol zrušený príkaz na zadržiavanie nákladnej lode plaviacej sa pod vlajkou Panamy, informoval štátny egyptský denník al-Ahrám.



SCA aj japonský majiteľ lode tento týždeň uviedli, že dosiahli dohodu v spore o odškodné požadované úradmi spravujúcimi prieplav a že loď bude môcť odplávať v stredu 7. júla.



Ever Given dlhá 400 metrov, jedna z najväčších kontajnerových lodí na svete, narazila na plytčinu v Suezskom prieplave v marci a na šesť dní zablokovala dôležitú námornú trasu medzi Áziou a Európou.



Plaví sa pod vlajkou Panamy a pred nehodou si ju prenajala spoločnosť so sídlom na Taiwane.



Keď ju vyslobodili z plytčiny, zabránili jej opustiť Veľké horké jazero, ktoré oddeľuje severnú a južnú časť Suezského prieplavu.



Suezský prieplav s dĺžkou 193 kilometrov spája Stredozemné a Červené more, pričom predstavuje najkratšiu lodnú trasu medzi Európou a Áziou. Táto rušná dopravná tepna patrí popri cestovnom ruchu a remitanciách (peniazoch) posielaných domov migrantmi medzi kľúčové zdroje príjmov pre egyptskú ekonomiku.