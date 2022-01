Povolili vydanie dokumentov o útoku na Kapitol vyšetrovateľom

Washington 20. januára (TASR) - Americký Najvyšší súd v stredu povolil vyšetrovateľom z amerického Kongresu prístup k dokumentom o vlaňajšom útoku na washingtonský Kapitol. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Najvyšší súd zamietol žiadosť bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sudcov ešte v decembri požiadal, aby vydanie týchto dokumentov zastavili.



Do Kapitolu 6. januára 2021 násilne vnikli stovky Trumpových priaznivcov a o život prišlo päť ľudí. Útok vyšetruje výbor Snemovne reprezentantov Kongresu USA s cieľom pripraviť opatrenia na zabránenie ďalším takýmto útokom.



Predmetné dokumenty sa v súčasnosti nachádzajú v Národnom archíve. Trump, ktorý je obviňovaný z podnecovania útoku na Kapitol, sa usiloval uplatniť svoju výsadu bývalého prezidenta. To by mu umožnilo zabrániť zverejneniu predmetných dokumentov a záznamov telefonických rozhovorov spojených s týmto útokom.