Povrchové vody Severného mora boli toto leto rekordne teplé
Nadpriemerne teplé boli uplynulé leto aj povrchové vody Baltského mora, ktorých priemerná teplota dosiahla podľa predbežných údajov 16,7 stupňa.
Autor TASR
Hamburg 2. septembra (TASR) — Priemerná teplota povrchových vôd v rozsiahlych oblastiach západného a juhozápadného Severného mora, siahajúcich až po Lamanšský prieliv, bola počas tohtoročného meteorologického leta (mesiace jún, júl a august) o dva stupne Celzia alebo viac nad dlhodobým priemerom. Zátoka Deutsche Bucht a východné Severné more vrátane oblastí pri Dánsku a Nórsku boli teplejšie o 1,3 stupňa. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v utorok zverejnil Spolkový úrad pre námornú dopravu a hydrografiu (BSH) v Hamburgu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Predbežné údaje ukazujú, že Severné more malo v lete priemernú teplotu okolo 15,7 stupňa Celzia. Leto v roku 2025 tak tesne prekonalo rekordné letá z rokov 2003 a 2014. V každom prípade sa zaradí medzi tri najteplejšie letá od začiatku meraní v roku 1969.
Nadpriemerne teplé boli uplynulé leto aj povrchové vody Baltského mora, ktorých priemerná teplota dosiahla podľa predbežných údajov 16,7 stupňa. Pri severovýchodnom pobreží Nemecka bolo more o 1,5 stupňa teplejšie ako priemer rokov 1997 - 2021, zatiaľ čo teploty ďalej na severe boli o dva stupne vyššie.
„Baltské more sa dlhodobo otepľuje rýchlejšie ako Severné more. Naše údaje to potvrdzujú. Od roku 1990 sa Baltské more oteplilo v priemere o takmer dva stupne,“ povedala Kerstin Jochumsenová, vedúca oceánografického oddelenia BSH.
Okrem otepľovania povrchových vôd sa predlžujú a čoraz častejšie vyskytujú aj extrémne javy, ako sú tzv. morské horúčavy, teda abnormálne vysoké teploty morskej hladiny v porovnaní s typickými teplotami pre konkrétne ročné obdobie a lokalitu. Na jar tohto roka meracia stanica BSH Leuchtturm Kiel v Baltskom mori zaznamenala 55-dňovú vlnu horúčav, najdlhšiu od začiatku meraní v roku 1989.
