Povstalci štátu Tigraj sú pripravení na rokovania s vládou Etiópie

Nairobi 12. septembra (TASR) - Protivládni povstalci z etiópskeho federálneho štátu Tigraj sú pripravení uzavrieť prímerie a zúčastniť sa na mierových rokovaniach pod vedením Africkej únie (AÚ). Takýmto vyhlásením z nedele odstránili povstalci prekážku v rokovaniach s vládou, ktoré by mohli ukončiť takmer dva roky trvajúcu vojnu, informovala v noci na pondelok agentúra AFP.



Povstalci prišli s týmto oznámením v čase, keď medzinárodná diplomacia obnovila tlak na vyhlásenie prímeria a začatie mierových rokovaní.



Diplomati takto reagovali na vývoj z augusta, keď sa prvýkrát po niekoľkých mesiacoch na severe Etiópie obnovili boje medzi povstalcami a vládnymi jednotkami, čo malo za následok zmarenie humanitárneho prímeria.



Etiópska vláda vyjadrila už predtým ochotu zúčastniť sa "kedykoľvek a kdekoľvek" na rokovaniach, a to bez predbežných podmienok a za sprostredkovania Africkej únie.



Tigrajskí povstalci doteraz ostro vystupovali proti vyslancovi AÚ pre Africký roh Olusegunovi Obasanjovi, pričom namietali, že je človekom blízkym etiópskemu premiérovi Abiyovi Ahmedovi.



Šéf Komisie AÚ Moussa Faki Mahamat vydal vyhlásenie, v ktorom privítal najnovší vývoj ako "jedinečnú príležitosť na obnovenie mieru" a vyzval "obe strany, aby sa urýchlene usilovali o okamžité prímerie a zapojili sa do priamych rokovaní".



Generálny tajomník OSN António Guterres vo svojom vyhlásení vyzval "strany (konfliktu), aby využili túto príležitosť na mier a podnikli kroky na definitívne ukončenie násilia a rozhodli sa pre dialóg". Uviedol, že OSN je pripravená podporiť mierový proces pod vedením AÚ.



Vo vyhlásení Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF), ktoré bolo vydané pri príležitosti etiópskeho nového roka, sa nespomínajú žiadne predbežné podmienky. Uvádza sa v ňom však, že Tigrajci očakávajú "dôveryhodný" mierový proces s "obojstranne prijateľnými" sprostredkovateľmi, ako aj medzinárodnými pozorovateľmi.



Agentúra AFP pripomenula, že vodca TPLF Debretsion Gebremichael navrhol začiatkom septembra podmienečné prímerie, v rámci ktorého požadoval "neobmedzený prístup humanitárnej pomoci" a obnovenie základných služieb v štáte Tigraj. Obyvateľstvo tohto štátu totiž trpí nedostatkom potravín a chýba mu elektrina, možnosti pre komunikáciu s okolitým svetom či prístup k bankovým službám.