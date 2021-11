Povstalci v Etiópii sa spájajú do aliancie, chcú poraziť premiéra

Addis Abeba 5. novembra (TASR) - Deväť povstaleckých skupín bojujúcich proti etiópskej vláde v piatok oznámilo vytvorenie aliancie so zámerom "spolupracovať a spojiť svoje sily". Ich iniciatíva prišla v čase, keď rastú obavy z postupu povstalcov z federálneho štátu Tigraj na hlavné mesto Addis Abeba.



Ako informovala agentúra AFP, dohoda o spojenectve bude podpísaná v piatok vo Washingtone.



Jej signatármi budú aj Oromská oslobodzovacia armáda (OLA) a Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF), ktorý uviazol v už rok trvajúcej vojne proti jednotkám verným vláde premiéra Abiyho Ahmeda.



Deväť povstaleckých skupín vo svojom vyhlásení uviedlo, že vytvárajú jednotný front "na zvrátenie škodlivých účinkov vlády Abiyho Ahmeda pre národy Etiópie", pričom chcú spoločne prispieť k normalizácii situácie v krajine.



Podľa AFP nateraz nie je jasné, či aliancia s názvom Spojený front etiópskych federalistických a konfederalistických síl ovplyvní vývoj konfliktu, ktorý Abiyho vláda označuje za "vojnu o prežitie".



TPLF a OLA, ktoré etiópska vláda v máji oficiálne označila za teroristické skupiny, sú už dobre známe, ale ďalších sedem členov aliancie je neznámych, uviedol podľa AFP nemenovaný diplomat.



"Ak to s pozdvihnutím zbraní proti vláde myslia naozaj vážne, potom je to pre vládu potenciálne skutočný problém," povedal diplomat pre agentúru AFP pod podmienkou zachovania anonymity.



Dodal však súčasne, že väčšinu z povstaleckých zoskupení nepozná. "Neviem, koľko majú ľudí, aké majú zdroje," vyhlásil.



TPLF v stredu oznámil, že jej stíhačky dosiahli mesto Kemissie v štáte Amharsko, ktorý sa rozprestiera zhruba 325 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta.



V danej oblasti podľa TPLF prebiehajú "spoločné operácie" s OLA, ktorej predstavitelia deklarovali, že Addis Abeba "môže padnúť (do ich rúk) v priebehu niekoľkých týždňov".



Abiyho vláda odmietla tvrdenia povstalcov o ich územných ziskoch. Naopak, vo štvrtok vládny kabinet informoval, že TPLF bol "obkľúčený" a je blízko porážky. Vláda zároveň vyzvala Etiópčanov, aby sa zjednotili a zapojili sa do boja.



Etiópske ministerstvo obrany aj v piatok vyzvalo veteránov, aby sa znovu prihlásili do ozbrojených síl, "aby ochránili krajinu pred sprisahaním, ktorého cieľom je ju rozložiť".



Poslanci federálneho parlamentu zasa vo štvrtok schválili šesťmesačný výnimočný stav, ktorý umožňuje úradom zadržať bez zatykača kohokoľvek podozrivého z podpory "teroristických skupín" alebo pozastaviť činnosť médií, o ktorých sa predpokladá, že "priamo alebo nepriamo poskytujú morálnu podporu" TPLF.



Organizácia pre ochranu ľudských práv Amnesty International v piatok tieto mimoriadne opatrenia odsúdila.



Riaditeľ Amnesty pre východnú Afriku, Deprose Muchena, ich označil za "návrh na eskaláciu porušovania ľudských práv vrátane svojvoľného zadržiavania, najmä obhajcov ľudských práv, novinárov, menšín a vládnych kritikov".



Amnesty tiež varovala pred alarmujúcim nárastom nenávistných prejavov na sociálnych sieťach v Etiópii, pričom upozornila na prítomnosť príspevkov "podnecujúcich násilie a používania s etnicitou súvisiacich nadávok proti Tigrajčanom".



Meta, materská spoločnosť siete Facebook, v stredu uviedla, že vymazala príspevok od premiéra Abiyho, ktorý nabádal Etiópčanov, aby hnali "pod čiernu zem" odporcov jeho politiky proti podnecovaniu a podpore násilia.



Etiópska vláda vo štvrtok tento krok kritizovala a uviedla, že Facebook "teraz ukázal svoju pravú tvár".



Boje v Tigraji vypukli vlani v novembri po tom, čo tam premiér Abiy Ahmed vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli tamojšiu vládu vedenú TPLF. Abiy, laureát Nobelovej ceny za mier za rok 2019, uviedol, že tento krok bol reakciou vedenia krajiny na útoky TPLF na vojenské tábory vládnych síl.