Povstalci v etiópskom regióne Tigraj súhlasia s ukončením bojov

Addis Abeba 25. marca (TASR) - Povstalci v etiópskom zväzovom štáte Tigraj v piatok súhlasili s "ukončením bojov". Urobili tak deň po tom, ako etiópska vláda vyhlásila s okamžitou platnosťou neobmedzené humanitárne prímerie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Povstalci vo vyhlásení uviedli, že sú odhodlaní boje okamžite zastaviť, a vyzvali etiópske úrady, aby urýchlili dodávky núdzovej pomoci do Tigraja, kde státisícom ľudí hrozí hladomor.



Vláda chce neobmedzeným prímerím pomôcť k urýchleniu dodávok humanitárnej pomoci do tohto zväzového štátu. Povstalcov vo štvrtok vyzvala, aby nepokračovali v bojoch a stiahli sa z okupovaných oblastí v susedných regiónoch.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020. Etiópsky premiér Abiy Ahmed vtedy poslal vojakov na sever krajiny tvrdiac, že ide o reakciu na ozbrojené útoky Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF) na vojenské tábory.



Organizácia Spojených národov v januári informovala, že takmer 40 percent obyvateľov štátu Tigraj čelí extrémnemu nedostatku potravín. Spojené štáty obvinili Abiyovu vládu, že bráni prísunu humanitárnej pomoci k tým, ktorí ju potrebujú. Vláda zase tvrdila, že prekážky v ceste humanitárnej pomoci kladú povstalci.



Etiópska vláda vyhlásila minulý rok v júni "jednostranné prímerie" po tom, ako TPLF znovu prevzal kontrolu nad regiónom od federálnych síl. V druhej polovici roku 2021 sa však boje zintenzívnili a neskôr sa situácia dostala do patu. V konflikte zahynuli tisíce ľudí.