Povstalci v Hamá zvalili sochu bývalého prezidenta

Damask 6. decembra (TASR) - Islamistickí povstalci po obsadení kľúčového sýrskeho mesta Hamá zvalili sochu bývalého prezidenta Háfiza Asada, otca súčasnej hlavy štátu Bašára Asada, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AFP.



Mechanická ruka stroja prevrátila sochu za radostných výkrikov "Alláhu akbar" (Boh je najväčší) a "Bohu vďaka" a streľby do vzduchu, ukázali zábery zverejnené vo štvrtok v noci na sociálnych sieťach. Na ďalších záberoch agentúry AFP z piatka vidieť, ako malé nákladné auto ťahalo obrovskú hlavu sochy po ceste.



Povstalci v rámci bleskovej ofenzívy obsadili strategické mesto Hamá a po tomto úspechu v meste kričali "slobodu na večné časy" od Asada. Sýrska vláda okrem kontroly nad mestom Hamá stratila aj minulý týždeň aj dvojmiliónové mesto Aleppo.



Otec súčasného prezidenta sa dostal k moci vojenským prevratom v roku 1970 a jeho rodina z náboženskej skupiny alavitov odvtedy vládne krajine. Bašár nahradil otca po jeho smrti v roku 2000. Vojna v Sýrii sa začala pred 13 rokmi po potlačení protivládnych protestov a prerástla do zložitého konfliktu, do ktorého sa zapojili aj zahraničné armády a džihádisti. O život prišlo vyše pol milióna ľudí, ďalšie milióny utiekli od susedných krajín, čo vyvolalo utečneckú krízu v Európe.



Po štyroch rokoch relatívneho pokoja povstalci spustili 27. novembra boje na severozápade Sýrie. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR), ktoré monitoruje vojnu z Británie, zahynulo od ich začiatku viac ako 800 ľudí, poväčšine bojovníkov.



Zvrhnutie sochy Háfiza Asada v Hamá malo pre skupinu Hajat Tahrír aš-Šám veľký význam, keďže povstalci prisľúbili, že aj samotnú vládu jeho syna.