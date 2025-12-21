< sekcia Zahraničie
Povstalci v Kolumbii vyhlásili 10-dňové prímerie od Vianoc
Vedenie ELN uviedlo, že jej sily sa zdržia útokov na kolumbijskú armádu a políciu v období od 24. decembra do 3. januára.
Autor TASR
Buenos Aires 21. decembra (TASR) - Kolumbijskí povstalci zo skupiny Povstalecká Národná oslobodzovacia armáda (ELN) v nedeľu vyhlásili dočasné jednostranné prímerie, ktoré potrvá desať dní od Štedrého dňa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vedenie ELN uviedlo, že jej sily sa zdržia útokov na kolumbijskú armádu a políciu v období od 24. decembra do 3. januára.
ELN v uplynulých dňoch uskutočnila po celom území krajiny približne 60 útokov, pri ktorých zahynuli desiatky ľudí. Pri najhoršom útoku na vojenskú základňu v departemente Cesar v severovýchodnej Kolumbii zahynulo sedem vojakov a ďalších 30 utrpelo zranenia.
Kolumbiu už viac než 50 rokov sužuje ozbrojený konflikt medzi vládnou armádou a rôznymi skupinami ľavicových partizánov, pravicových polovojenských jednotiek a obchodníkov s drogami. Konflikt si vyžiadal už približne 220.000 obetí na životoch a milióny ľudí museli v dôsledku konfliktu opustiť svoje domovy.
Od uzavretia mierovej dohody medzi vládou a najväčšou povstaleckou organizáciou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) v roku 2016 je ELN poslednou veľkou aktívnou povstaleckou organizáciou v krajine.
Marxistická ELN vznikla v roku 1964 a v súčasnosti má približne 5OOO členov. Skupina je zapletená do únosov, obchodovania s drogami a vydierania. Mierové rokovania s vládou boli pozastavené pre opakované porušovanie dohôd o prímerí zo strany ELN, uvádza DPA.
