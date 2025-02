Povstalci z hnutia M23 po dobytí Gomy jednostranne vyhlásili prímerie

Goma 3. februára (TASR) - Povstalci z Hnutia 23. marca (M23) podporovaní Rwandou, ktorí minulý týždeň dobyli mesto Goma na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), v pondelok jednostranne vyhlásili prímerie, pričom sa odvolali na humanitárne dôvody. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) krátko predtým informovala, že v dôsledku minulotýždňových bojov síl KDR a hnutia M23 v tomto meste zahynulo prinajmenšom 900 ľudí, informuje TASR podľa agentúra AP.



"Treba jasne povedať, že nemáme v úmysle dobyť (mesto) Bukavu ani iné oblasti. Opätovne však zdôrazňujeme náš záväzok chrániť a brániť civilné obyvateľstvo a naše pozície," uviedol hovorca povstalcov M23 Lawrence Kanyuka. Vláda KDR sa k správe bezprostredne nevyjadrila.



M23 po intenzívnych bojoch dobylo minulý týždeň mesto Goma, administratívne centrum provincie Severné Kivu, ktoré malo pred konfliktom vyše dva milióny obyvateľov. Povstalci prisľúbili, že budú pochodovať až do hlavného mesta KDR Kinshasa. M23 po dobytí Gomy postupovalo ďalej na juh krajiny popri brehoch jazera Kivu smerom k mestu Bukave, administratívnemu centu provincie Južné Kivu.



WHO v pondelok informovala, že od minulého piatku - po piatich dňoch intenzívnych bojov - bolo v uliciach mesta Goma nájdených už prinajmenšom 900 mŕtvych tiel. Dodala, že pri bojoch zároveň utrpelo zranenia prinajmenšom 2900 ľudí. OSN i vláda KDR predtým odhadli počet obetí na 773.



Povstalcov z M23 podporuje podľa expertov z OSN aj približne 4000 vojakov zo susednej Rwandy, čo je oveľa viac ako v roku 2012, keď prvýkrát nakrátko ovládli mesto Goma. Sú najsilnejšou z vyše 100 ozbrojených skupín, ktoré bojujú o kontrolu nad východom KDR bohatým na nerastné suroviny.



Chaotická situácia s M23 má korene v etnickom konflikte, ktorý siaha až ku genocíde v Rwande v roku 1994, keď ozbrojení Hutuovia zabili 800.000 Tutsiov a stovky umiernených Hutuov. M23 pozostáva najmä z Tutsiov a tvrdí, že práve príslušníkov tohto etnika bráni aj v KDR. Aj podľa Rwandy sú tam Tutsiovia prenasledovaní Hutuami a ďalšími osobami zapojenými do genocídy. Mnoho Hutuov totiž po roku 1994 utieklo do KDR.



Rwanda pritom tvrdí, že niektorí z vyhnaných páchateľov genocídy - Hutuov - sa ukrývajú v KDR, kde v spojenectve s konžskou vládou vytvárajú polovojenské oddiely a predstavujú tak hrozbu pre konžských Tutsiov i samotnú Rwandu. KDR to odmieta a naopak viní Rwandu z toho, že na jej území KDR použila svoje polovojenské oddiely na ovládnutie a vyrabovanie nálezísk lukratívnych nerastov, ako je napríklad ruda koltan, ktorá sa po spracovaní používa v smartfónoch.