Povstalci z národa Tuaregov dobyli ďalšiu základňu malijskej armády

Bamako 2. októbra (TASR) - Povstalci z národa Tuaregov dobyli ďalšiu vojenskú základňu malijskej armády na severe. Ide tak už o štvrtú dobytú základňu od augusta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Povstalci sa v nedeľu zmocnili vojenskej základne v meste Bamba, ktoré leží medzi mestami Timbuktu a Gao, vyhlásil Attaye Ag Mohamed, hovorca ozbrojeného hnutia Azawad. Za cieľ obsadenia základne označil snahu pripraviť malijskú armádu o základňu, na ktorú by sa mohla stiahnuť, keď sa bude snažiť postúpiť do bašty povstalcov v oblasti mesta Kidal na severe krajiny. Dodal, že povstalci ukoristili aj 11 vozidiel.



Od augusta povstalci obsadili základne v mestách Bourem, Lere a Dioura. Podľa Mohameda sa pripravujú na to, že malijská armáda zaútočí naspäť.



Vládnuca junta Mali sa k dobytiu základne nevyjadrila. V nedeľu však na sociálnu sieť X napísala, že v meste Bamba sa odohrávajú intenzívne boje medzi jej silami a teroristami. Malijská vláda dlhodobo označuje povstalcov z národa Tuaregov za teroristov.



Mali, ktoré má približne 20 miliónov obyvateľov, zažilo od roku 2012 tri vojenské prevraty a je považované za veľmi nestabilnú krajinu. Okrem útokov povstalcov sú v krajine čoraz častejšie útoky islamských extrémistov napojených na sieť al-Káida a organizáciu Islamský štát (IS).