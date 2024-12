Povstalecké skupiny sa dohodli, že sa integrujú do sýrskej armády

Damask 24. decembra (TASR) - Predstavitelia sýrskej prechodnej vlády v utorok oznámili, že s viacerými povstaleckými skupinami dosiahli dohodu na ich rozpustení a začlenení do pravidelnej sýrskej armády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V utorok sa v Damasku faktický líder Sýrie Ahmad Šara stetol s predstaviteľmi ostatných ozbrojených skupín, ktoré spoločne začiatkom decembra zvrhli režim dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Na stretnutí sa však nezúčastnili predstaviteľa kurdských milícii, ktoré ovládajú severovýchod Sýrie.



"Stretnutie sa skončilo dohodou o rozpustení všetkých skupín a ich integrácii pod dohľadom ministerstva obrany", uvádza sa vo vyhlásení, ktoré priniesla agentúra SANA.



V nedeľu Šara vyhlásil, že nové orgány "určite nedovolia, aby sa v krajine nachádzali zbrane mimo kontroly štátu." To sa podľa neho vzťahuje aj na Sýrske demokratické sily (SDF) pod vedením Kurdov.



Líder vojenského krídla hlavnej povstaleckej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) minulý týždeň deklaroval, že Sýria nebude rozdelená a Kurdmi ovládané oblasti budú integrované so zbytkom Sýrie.



Podľa vyslanca OSN pre Sýriu Geira Pedersena je kurdská otázka do budúcna "jednou z najväčších výziev". Na severovýchode krajiny podľa neho hrozí eskalácia konfliktu medzi kurdskými SDF podporovanými Spojenými štátmi a rôznymi povstaleckými skupinami podporovanými Tureckom. Ankara sýrskych Kurdov obviňuje zo spolupráce s Kurdskou stranou pracujúcich (PKK), ktorú považuje za teroristickú organizáciu.